Julieta Prandi debuta en radio: se incorporará el año próximo a La 100

Julieta Prandi estará el año próximo al frente de un programa en La 100

Cuando parecía que el año próximo de Julieta Prandi ya estaba casi armado entre teatro y un proyecto avanzado en América, la modelo, conductora y actriz sorprendió en las últimas horas al anunciar que debutará en radio. Sí, en 2020 estará al frente de un programa en La 100.

La modelo contó ayer en Almorzando con Mirtha Legrand que cerraba el año con buenos proyectos laborales y adelantó algo de esta propuesta, pero sin dar muchos detalles de días y horario. Según pudo saber LA NACIÓN, Prandi se incorporará a la radio en marzo, luego de terminar su temporada teatral en Villa Carlos Paz, en donde protagonizará Atrapados en el museo, junto con Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Bicho Gómez , Florencia Torrente, Micaela Viciconte, Macarena Rinaldi y Rodrigo Noya. Ella estará conduciendo un ciclo por las tardes de la FM que lidera las mediciones de audiencia.

Con la incorporación de Prandi, La 100 demuestra que quiere seguir sumando nuevas voces a su dial, las últimas en renovar su aire fueron Lorena Paola y Catherine Fulop, que actualmente forman parte del equipo del exitoso programa de Santiago del Moro, El club del Moro. Y, además, hoy hará lo propio Mariela Fernández que se suma al ciclo de Sergio Lapegüe, Atardecer de un día agitado.

Por otro lado, esta novedad de Prandi sorprendió a los directivos del canal América, quienes si bien no tenían confirmada su incorporación a su pantalla, sí tenían muy avanzadas las charlas con la modelo para que se sumara al frente de un ciclo vespertino, en el horario que dejará libre Pamela David el año próximo. Pero con esta noticia, esa posibilidad ya no es muy viable, aunque aún no descartan del todo llegar a un acuerdo y lograr sumarla de alguna manera a su propuesta 2020.

Sea cual sea la definición a nivel televisión, todos estos proyectos ayudan a Prandi a hacer foco nuevamente en su carrera y seguir adelante luego de haber decidido divorciarse de su marido, Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos, a quien denunció por violencia de género y estafa.