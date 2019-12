La emoción de Mariela Fernández tras confirmarse su regreso a la radio

Mariela Fernández se suma al programa de Sergio Lapegüe, en La 100 Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

Tras su regreso al trabajo en agosto, cuando retomó sus tareas en C5N, ahora la periodista Mariela Fernández retoma la relación con otro de sus grandes amores: la radio.

Y la emisora que la espera a Mariela es aquella de la que se alejó tiempo atrás: La 100 (99.9 FM). Lo hará en el programa líder en la franja del regreso a casa: Atardecer de un día agitado, con la conducción de Sergio Lapegüe (el ciclo cerró noviembre con 13,7 de share).

Tras un reunión con Lapegüe y directivos de la emisora, la periodista habló con LA NACION. "Estoy muy contenta de poder recuperar lugar en La 100 y que hayan respetado mi año sabático tras la muerte de mi padre. No renuncié en su momento, sino que me tomé una licencia. Por eso agradezco a las autoridades, ya que me bancaron como si fuésemos familia", contó muy emocionada.

Cabe recordar que la también animadora pasó por momentos difíciles tras la muerte de su padre, Carlos, y que tiempo después de la pérdida decidió internarse. A partir de esta decisión se alejó de los medios, del espacio que ocupaba en TVR, por C5N y de Cortá por Lozano, por Telefe. También se retiró del programa de La 100 No está todo dicho. En dicho momento sólo conservó la conducción de Mañanas argentinas, por C5N, aunque tiempo después también se tomó licencia de este programa.

Sobre su encuentro con Lapegüe y el debut junto al conductor, que se producirá el próximo lunes, Maru, como la llaman sus amigos y sus compañeros, expresó: "No lo conocía a Sergio, es muy macanudo. Conocí al equipo, hicimos las fotos institucionales que marcan el regreso a La 100, que es mi casa. Es un honor participar del programa más escuchado, es un honor subirme a este barco".

Mientras termina sus vacaciones, Mariela Fernández confirmó que seguirá con el rol actual que ocupa en C5N, donde participa de los contenidos multimedia y de redes sociales y no frente a las cámaras. "Yo estoy bien , con ganas de volver. Laburé mucho para mí. En lo personal fueron meses de mucha emoción. Ahora tengo ganas de volver frente a cámara , sea en C5N o alguna otra propuesta. Volver a La 100 es una linda manera de terminar el año".

La incorporación de Mariela a las tardes de La 100 se suma a las de Lorena Paola y Catherine Fulop -tras la salida de Lizy Tagliani- a El Club del Moro.