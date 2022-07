“La inflación del mes que viene va a ser peor”: el sombrío pronóstico de Tenembaum sobre la Argentina

Ernesto Tenembaum trazó un sombrío panorama sobre la economía argentina tras analizar la cifra de la inflación de junio, que fue de 5,3%, acumulando un alza de 36,2% en el primer semestre de este año. El periodista dijo que el mes que viene la inflación “será peor”, “de las peores del mundo” y “una de las más altas del año”.

“El número de la inflación de 5.3 % es malo, es de los peores del mundo, pero va a ser peor”, sostuvo Tenembaum durante la apertura de su programa en Radio Con Vos. “Está bastante claro que con la suba del dólar paralelo, que para Gabriela Cerruti no le importa a nadie, esto tiene claramente una influencia en la vida de todos y ha generado una subida de inflación muy fuerte en las últimas semanas, con lo cual el mes que viene tendremos una inflación más alta que esta y una de las más altas del año”, añadió.

Para el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? la inflación de julio 2022 “probablemente esté por encima del 7 % si no más, y seguramente bajar de ese 7 %, si es que se baja, va a demorar algunos meses”, consideró.

El sombrío pronóstico de Tenembaum sobre la inflación: "El mes que viene va a ser peor"

Sin embargo, el periodista aclaró que “hay una porción de esta inflación que es internacional: uno lo ve en muchos países del mundo, pero igual no en todos”, repasó y agregó que “en muchos países se está dando donde antes no se daba, pero en Argentina, tenemos alrededor del 70 % anual”.

Como informó LA NACION, la inflación de junio fue el último número que dejó la gestión del exministro de Economía, Martín Guzmán, antes de su renuncia. Con un dólar oficial y tarifas de servicios públicos que van detrás del avance del IPC oficial, la inflación de 5,3% mensual resultó en el peor dato mensual desde 1990. Se trata de una aceleración frente al número previo en un piso mensual elevado. Analistas pronostican una suba de precios a fin de año de hasta 90%.

En este sentido, Tenembaum dijo que lo que le “sorprende de toda esta historia es que el Gobierno no tiene un enfoque más agresivo” y que “aunque sea por pensar en las elecciones tiene que haber un plan, porque hasta ahora la idea es frenar la hemorragia con Batakis”.

“Hay muchos pesos dando vueltas, eso se va al dólar y va a haber una crisis de reservas y andá a saber. Es un salto al vacío, y si se frena ese salto al vacío, si es que se logra, no se frena la inflación. Si ese nivel no baja, olvidate: no hay situación electoral que aguante; ni situación política interna que aguante, va a ir percudiendo todo, con lo cual, en términos de supervivencia política, debería haber un plan agresivo de shock o estabilización”, diagnosticó,

“Matías Kulfas y Martín Guzmán estaban pensando un plan así, pero ahora todo se rearmó: en lugar de Kulfas está Daniel Scioli, que no es un experto en esto, y en lugar de Guzmán está Batakis que recién arranca”, analizó. Y concluyó: “Para que exista ese plan tiene que haber mínimos acuerdos dentro del Gobierno”.