Se sospecha que la gerencia tomó la decisión por falta de audiencia Crédito: Instagram: Eduardo Feinmann

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 02:21

Anoche se confirmó que Eduardo Feinmann no seguirá en La Red AM 910 porque la gerencia de la radio del Grupo América decidió no renovarle el contrato. Por la tarde, el periodista le dio la noticia a sus compañeros de radio y de A24, y les contó que, a fin de año, dejará de salir al aire su programa #Feinmann910, que se emite en la segunda mañana, de 9 a 12.

Tal como señalaron fuentes allegadas a la gerencia de la radio a LA NACION, la decisión "no tiene absolutamente nada que ver con la política". Además, contaron que Feinmann seguirá ligado a la señal de noticias A24 -donde conduce El Noticiero que se transmite de 18 a 21. La emisora de Palermo aduce falta de audiencia en esa franja horaria.

Feimnann llegó a La Red el 19 de febrero de 2018, luego de haber estado, en 2015, en Radio El Mundo AM 1070 y de haber trabajado, durante varios años, en Radio 10 AM 710, cuando era de Daniel Hadad y en la primera etapa de Cristóbal López.

Según se supo, habrá un reacomodamiento en la grilla de esta radio AM, líder en transmisiones deportivas. Se espera que a la prioridad para la segunda mañana la tengan Luis Novaresio (que actualmente está de 6 a 9) o Jonatan Viale (que está de 15 a 18).

Además, como informó este medio, es probable que Alejandro Fantino también se despida de la emisora y deje de hacer su segmento #Fantino910, que actualmente va de 20 a 22. El conductor podría no hacer radio en 2020 para dedicarse de lleno a Animales Sueltos y a un ciclo deportivo que encabezaría en ESPN.

Si no hay cambios de último momento, la salida de Feinmann no tendría que ser conflictiva ya que la prerrogativa de la empresa es la de no renovar el contrato y ambas partes tienen la intención de respetar lo hablado. De todos modos, esto no quita que sus oyentes sospechen que hay algo más detrás de esta decisión.