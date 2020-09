"Obviamente que si tenés dólares en los bancos tenés que estar preocupado", dijo Marcelo Longobardi Fuente: Archivo

Marcelo Longobardi se refirió a la salida de los depósitos privados en dólares de los bancos después de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de frenar el drenaje de divisas del Banco Central (BCRA) y evitar una mayor devaluación del peso.

"Hay un tema con la salida de depósitos de los bancos en dólares. Obviamente que si tenés dólares en los bancos tenés que estar preocupado", consideró Longobardi durante el resumen de noticias de su programa Cada mañana (Mitre).

"En este contexto tenemos dos pronósticos sobre el tema del cepo de dos personas que no tienen nada que ver una con la otra. Uno es del empresario Eduardo Costantini que tiene por costumbre, a diferencia de otros empresarios, decir lo que piensa; y el otro es del economista Emanuel Álvarez Agis, que estuvo en su momento ligado al equipo de Axel Kicillof, y que ahora no está en ninguna parte, habrá sido vetado por Cristina porque parece más sensato que el resto", ironizó Longobardi.

"Eduardo Costantini dijo 'vamos de frente a una pared', y Álvarez Agis dijo que estos 'controles no van a funcionar'. No es que los controles no van a funcionar, ya no funcionan", afirmó el periodista.

"En Argentina hay un inconveniente con el presente y el futuro. Hay gente que supone que hay cosas que van a pasar, pero no, ya pasan, y ya pasaron. Esto le pasó al presidente del Banco Central cuando dijo que el dólar cuesta 130 pesos... No, ya pasó, cuesta 147", criticó.

Luego, el conductor citó un artículo de LA NACIÓN, donde el gobierno afirma que "el tema del dólar es un microclima". "El presidente Fernández dijo que hace falta cuidar los dólares porque los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo. Hay un inconveniente en el registro del presidente con los acontecimientos. Porque esto no está pasando tampoco. Todos entendemos que se acabaron los dólares pero lo que está claro es que el cepo agrava la falta de dólares, no la mejora", analizó.

"Estamos todos de acuerdo con el diagnóstico de la enfermedad, pero el médico le ha dado al paciente una medicina que no solamente no funciona sino que agrava la enfermedad, porque si faltaban dólares, el cepo lo agrava. Esto lo vimos con Cristina Fernández, con el presidente Macri y con el presidente Fernández", remarcó.

Más adelante, durante el segundo resumen de la mañana, Longobardi volvió sobre el tema y, tras recordar la frase Alberto Fernández según la cual el "cepo constituye una piedra en la puerta giratoria", finalizó: "Estamos desubicados en tiempo y espacio, lo que suponemos que va a ocurrir ya ocurrió, esto no funciona. Después está la imaginación o la ilusión del gobierno y en particular del presidente respecto a esto que plantea que hay que cuidar los dólares, si las medidas que ha tomado están cumpliendo ese requisito o están consiguiendo lo contrario".