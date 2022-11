“Massa smoke”: la picante frase de Ernesto Tenembaum para referirse a los últimos dichos del ministro de Economía

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, brindó este miércoles un reportaje lleno de definiciones políticas y económicas donde afirmó entre otras cosas que su “principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3 por ciento” y no pensar en su candidatura. Para Ernesto Tenembaum las declaraciones del ministro son “Massa Smoke”, en el sentido de que el funcionario “vende humo”.

Además, el periodista dijo que el titular de Hacienda “es un tipo al que no le creés” y que “no se termina de entender cuál es el plan Massa”, aunque “uno desea que le vaya bien”.

El fundador del Frente Renovador y expresidente de la Cámara de Diputados que reemplazó en el cargo a la fugaz exministra Silvina Batakis en medio de una corrida cambiaria, se pronunció a favor de “eliminar las PASO”; el ministro dijo que prefiere evitar la discusión interna del Frente de Todos por los problemas económicos del país y que su trabajo es enfocarse “la acumulación de las reservas, la estabilización macroeconómica y el orden fiscal” y que estén más allá de su debate político.

La particular frase de Ernesto Tenembaum para describir a Sergio Massa

Durante la entrevista con TN, Massa afirmó además que su “principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3 por ciento” y no pensar en su candidatura. A su vez, afirmó: “Tengo que estar afuera de la cuestión política cotidiana por el nivel de problemas que tiene la Argentina y que no me permite distraerme ni un segundo. Es mi convicción política”, consideró el jefe del Palacio de Hacienda.

La definición de Tenembaum sobre el ministro: “Massa smoke”

“Me genera todo tipo de sensaciones encontradas Sergio Massa”, dijo este jueves Ernesto Tenembaum al comentar las declaraciones del ministro de Economía. “Por un lado, es un tipo al que no le creés, a mi da a eso, pero no le creés hasta en un intercambio personal de whatsapp”, señaló.

El conductor de Radio con Vos recordó que “las cosas que promete, las cosas que te dice qua va a hacer, siempre es muy macanudo, y es verdad, es un político y con la mayoría te pasa eso, y por otra parte uno desea que le vaya bien: Sergio estás ahí, no importa quién seas, resolvelo y evitá el quilombo, evitá algo peor o mejorá la inflación”.

“Y por otro lado uno lo ve atrapado como a Martín Guzman, entre tantos tironeos del Frente de Todos, que no se termina de entender cuál es ‘el plan Massa’, y si no termina de entenderse, me parece que no hay una cosa congruente que vaya a solucionar demasiado en el tiempo que le queda”, analizó Tenembaum.

El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en Mendoza. Anunció una serie de medidas de protección y fortalecimiento para las economías de todo el sector productivo cordillerano afectado por las inclemencias climáticas. Estuvo acompañado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

“Y, por otra parte, está el ‘Massa Smoke’: che, lo que está diciendo que ‘vamos a llegar al año que viene con menos del 3 % de inflación’... Bueno, qué se yo, es Massa Smoke (risas), es el ‘humo massista’”, describió el conductor del programa de radio ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Sobre el final, sin embargo, Tenembaum vislumbró una mejora económica que tiene que ver con la acumulación de reservas. “Los titulares dicen que se están yendo los dólares, pero es importante ver los números de los últimos tres meses desde que está Massa y ves que se acumularon reservas. Uno piensa que si se prorroga esto, dura seis meses, y van a entrar dólares, con lo cual la idea de una crisis cambiaria se ha alejado un poquito”, finalizó.

LA NACION