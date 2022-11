Luis Majul reveló la inesperada situación que vivió con un motociclista en la calle: “Le saltaron lágrimas”

escuchar

Mientras conversaban sobre el nivel de “narcisismo patológico” que suele mostrar el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, en sus discursos, particularmente luego de desacreditar públicamente al presidente Alberto Fernández, aunque sin nombrarlo, Luis Majul y Luis Novaresio repasaron una encuesta con las principales emociones que afectan a los argentinos y se mostraron impactados por los resultados.

El estudio dio cuenta de la dura realidad por la que atraviesan los habitantes del país, llena de sensaciones negativas y desesperanza. “¿Cuál de las siguientes emociones lo identifica mayoritariamente?”, era la pregunta que debían responder y la mayoría contestó, en promedio: 19 % enojo, 17 % incertidumbre, 11 % tristeza y 11 % desesperanza.

Llegado a este punto, fue Luis Majul quien contó una anécdota que le ocurrió este lunes por la mañana, que tuvo como protagonista a uno de los miles de moto mensajeros que circulan por la ciudad de Buenos Aires y que ilustra bien el estado de ánimo de la población, atravesada por la incertidumbre, los bajos salarios y la alta inflación.

Luis Majul reveló la inesperada situación que vivió en la calle con un motociclista: “Le saltaron lágrimas”

“Esta mañana me pasó algo y seguro a mucha gente le habrá pasado lo mismo. Estaba en el semáforo esperando para arrancar y se me paró una moto al lado mío. Y se pone a acelerar con furia, como que estaba muy enojado. Entonces bajo la ventanilla, le digo que lo voy a dejar pasar y le pregunto qué le pasa”, contó el periodista que conduce el noticiero 8.30 AM con Débora Plager y Marina Calabró durante el pase con el programa de Luis Novaresio, Buen día Nación, por la pantalla de LN+.

“Cuando le pregunto esto, el motoquero se baja la visera del casco y me dice: ‘disculpame, estoy peleado con la vida’ e inmediatamente le saltaron lágrimas de los ojos”, añadió. “Le pregunté si era algo personal, y no, era el país, el entorno donde vive; vos te levantás a la mañana y a los dos minutos ya se te empieza a estrujar el alma”, describió el conductor.

En este punto, Novaresio se mostró de acuerdo con su compañero. Sin embargo, pidió permiso para recurrir a un hecho del fin de semana que, admitió, lo llena de esperanza: la 31° marcha del orgullo LGBTIQ+ que contó con la participación de miles de personas y también con una alta presencia de artistas famosos, influencers y personajes de la política.

“El sábado fue la marcha del orgullo y tuvo muy poca cobertura periodística. Pero fueron todos los dirigentes políticos de todos los sectores y fue muy masiva, y dije, hay una chance, me dio un ataque de optimismo”, consideró el periodista en relación a la ausencia de “grieta” en una manifestación masiva.

Su compañera, Débora Plager, dijo que le resultaba alentador ese panorama, pero lamentó que este tipo de unión no ocurre en otros ámbitos. “Qué pena que la causa feminista no tenga lo mismo, porque sería bueno que las causas importantes trascendieran la grieta, cosa que con el feminismo lamentablemente no sucede”, finalizó.

