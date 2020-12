Matías Martin, sobre la relación con las autoridades de Radio Metro: "Fue áspera"

Tras dos décadas el aire, Matías Martin anunció hoy el final de Basta de todo Fuente: Archivo - Crédito: Patricio Pidal/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2020 • 17:22

Matías Martin anunció este viernes el final de Basta de todo, el legendario ciclo que conduce por Radio Metro desde hace 20 años. Acompañado de Diego Ripoll y del resto del equipo, el periodista hizo un repaso por los momentos compartidos a lo largo de este período y expuso, a modo de balance, ciertas críticas respecto al vínculo mantenido con las actuales autoridades de la emisora.

En un descargo al aire, el conductor deslizó que la relación con los últimos dirigentes de la radio no fue de las mejores, lo cual habría precipitado una decisión barajada desde hace tiempo y en más de una oportunidad: poner fin al programa. "Es un anuncio que hace tiempo venimos madurando, que hace tiempo vengo pensando y que hace mucho tiempo podría haber sido. Por diferentes motivos, el día es hoy. No tengo mucha explicación, ni muchas razones de por qué hoy y no en otro momento. La verdad es que pudo haber sido hace cinco años, hace diez, tres, dos, uno... Pero finalmente llegó", avanzó primero.

Y más tarde aclaró: "Después de 20 años, vimos pasar a muchos dueños, a muchas autoridades de la radio. La relación en los últimos años la verdad es que fue áspera, no fue del todo fluida y de algún modo hace que esto se precipite y que termine siendo un final, pero el momento del cierre para mí es un momento de agradecimiento incluso para las autoridades de la radio, que, a su manera, con su estilo, con sus buenas y sus malas, apoyaron y estuvieron compartiendo lo que es un éxito increíble", dijo.

Martin se confesó "decidido" a emprender este cambio, que significa terminar con un programa que, según matizó, es parte de su vida. Sin embargo, aclaró que no se retira de los medios. "No es que me voy a retirar de la vida ni me voy a tirar debajo de un tren. El año que viene estaré haciendo radio en otro lugar pero, para mí, lo importante es hacer un cierre de este ciclo y decirlo, con la frente bien alta y el orgullo a flor de piel, de saber que buscamos hacer algo original, distinto, con nuestro sello, que nos divertimos, que viajamos", matizó.

Y profundizó en la trascendencia que tuvo el ciclo en su carrera. "Hice otras cosas y me fue bien con otras cosas, pero creo que nada será como Basta. No le tengo miedo al fantasma de Basta, a la comparación o a lo que la vida pública requiera. Estaré estas dos semanas para despedirnos, escucharnos, contenernos y hacernos compañía", advirtió

"Arranqué con la crisis de 2001 y me retiro con una pandemia"

El periodista dedicó largos minutos a hacer una repaso de los momentos vividos a lo largo de los 20 años de programa. "Arranqué con 30 años y lo cierro con 50. Arranqué con una de las crisis más terminales que haya tenido la Argentina, en 2001, y termino con una pandemia global. Mirá qué marco que hay alrededor, qué arranque y qué final, y, en el medio, la vida nuestra, nueve presidentes y montones de cosas que pasaron en todas estas tardes, que hicieron también que nos acompañemos y que quede una huella indeleble también en mucha gente", señaló.

Como hitos, Martin mencionó el anuncio del "papa argentino en horario del programa", la muerte de Diego Maradona el pasado miércoles, el fallecimiento años atrás de Fernando Peña o la transmisión de discursos presidenciales. "Habló Mauricio [Macri], habló Cristina [Fernández de Kirchner], tuvimos traspasos, quilombos... (...) Me podría pasar horas hablando de todo lo que significa para mí el programa. Es el programa donde trabajó mi hijo. Llegué con un hijo recién nacido, estaba en pareja con Nancy Dupláa, salió al aire creo que en el primer programa, ella y un pibe que laburaba en Radio Mitre, Andy Kusnetzoff, creo que fueron dos de las notas del programa número 1. Me separé al aire, me pasó todo ese bardo mediático", recordó.

"Este programa me ayudó a curar mis heridas. Me las lamí, sanaron bien. Estuve soltero. Me divertí un montonazo. Me enamoré de mi mujer. (...) Y creo que eso fue importantísimo para que eso pueda estar acá y tenga dos hijos más, con ella, que nacieron en el programa, que también fueron una historia, una anécdota, dos hijos, barra tres, que no conocen a un papá que tenga otro trabajo que Basta de todo, 20 años en este ciclo, como 20 años tiene mi hijo mayor. Tengo un amor impresionante por este programa, por esta radio, la cual también estoy dejando dentro de dos semanas, por este equipo y por la inmensa cantidad de gente que nos ha acompañado", continuó emocionado.

Finalmente, el conductor se refirió a los cambios que sufrió el ciclo radial en el último tiempo: "La llegada de Cabito, el 'Basta zarpado', la papeleta, los cambios, las idas y las vueltas, fue una constante en el programa. Por eso cuando la gente se enojó y eligió hacernos blanco de sus burlas, de su odio, de su maldad, entendí que el programa en algún punto no era del todo mío, que hay tantos programas como oyentes, que cada uno tiene su idea, su concepción de qué es Basta y que yo no soy quién para andar apropiándomelo. A fin de cuentas voy a tener que tomar decisiones como ésta, como la que estoy tomando. Alguno podrá no entenderla, no compartirla, alguno simplemente podrá conectar con la cantidad de momentos donde te sacamos una sonrisa al aire o te hicimos repensar algo, emocionar... Para mí es misión cumplida".

Conforme a los criterios de Más información