Migue Granados y Martín Garabal junto a Victoria Garabal y Lucas Fridman anunciaron el fin del ciclo Últimos cartuchos

Después de la expectativa generada en redes sociales, finalmente Migue Granados y Martín Garabal revelaron el misterio: el fin de su programa de radio, Últimos cartuchos, en Vorterix. La última emisión será el 27 de noviembre, según confirmaron ambos en el aire.

"El 27 es el último programa. Esa es la dura, y al margen de eso, estas últimas dos semanas no queremos que sean un velorio, queremos que sean una fiesta, queremos cagarnos de risa, así que mañana vamos a volver al estudio hasta el viernes 27", anunció Granados.

Y Garabal lanzó: "Lo que no dijimos es que termina para siempre". Una palabras que motivaron a Granados a hacer una aclaración: "No sabemos, por lo pronto nos vamos de Vorterix, después, lo que pase, no lo sabemos".

El ciclo había llegado a la emisora de Mario Pergolini en febrero 2019.Último Cartucho nació en 2017 en la FM Blue, señal donde se mantuvo hasta mediados de 2018, cuando fueron despedidos, tras la compra de esa radio y la reestructuración artística de la misma. En 2019, el show ganó el Martín Fierro Digital en la categoría mejor programa radial nativo digital.

Recordemos que este no es el único programa que sale del aire de Vorterix en este 2020, tampoco está más Generación perdida, el ciclo que condujeron Santiago Maratea y Sofía Carmona hasta mediados de octubre.

El futuro

Según pudo saber LA NACION, Granados tiene ganas de no hacer radio el año próximo y así volver renovado en 2022. Propuestas tiene y varias. Una podría ser tener un espacio en Metro 95.1, una radio que por estas semanas está viviendo días claves, tras la posible salida de varias de sus figuras. Aunque tampoco hay que descartar que pueda sumarse a una nueva FM, en donde recaerían muchos de los nombres que se van de Metro. Como se ve el panorama aún es bastante cambiante e indefinido. Lo que sí es claro es que Granados y Garabal lograron una propuesta radial que interesó a los más jóvenes, un público que suele ser bastante esquivo para este medio y ese es un valor que seguro muchos querrán aprovechar.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

