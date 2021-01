En un año electoral, los planetas del espectro radial acomodan sus órbitas

Franco Varise Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2021 • 19:57

Empezó el año y los planetas del espectro radial buscan su órbita después de un ciclo signado por la pandemia y con turbulencias de todo tipo. El sol que rige este sistema de onda corta y larga es el factor económico en tiempos de recambio generacional, alineamientos editoriales, traspaso de emisoras, consolidación de identidades y el avance de ciertos grupos afines al discurso del Gobierno.

El fin de la era Metro y el nacimiento de una nueva radio, con Andy Kusnetzoff y Matías Martin, fue el gran movimiento dentro de las FM de 2020. Por ahora, se sabe que estarán en una nueva señal diseñada en colaboración con Martín Kweller, de la productora Kuarzo, y que se llamaría Urbana (en masculino o femenino). Pero no mucho más. Por el lado de las AM, el sistema sufre la caída de audiencias y el estrés financiero, mientras que ciertos grupos empresariales observan allí oportunidades para sus intereses de expansión. El Grupo Octubre, del sindicalista Víctor Santa María, es uno de los jugadores que más ha avanzado en los últimos años en la adquisición de radios, aunque el grupo Alpha Media, de Marcelo Fígoli, también apostó fuerte a la consolidación de una red de emisoras. La curiosidad empresarial del año fue el ingreso como potencial comprador de Radio Continental y de las dos FM del Grupo Prisa de Carlos Rosales, ligado al club San Lorenzo y dueño de Garbarino. Esa operación se definiría este mes. En el plano de las radios públicas no hay muchas novedades, salvo la intención de elevar el perfil y potenciar el predicamento oficial en un año electoral que ya comenzó a notarse en Radio Nacional y, sobre todo, en Radio Provincia (de Buenos Aires) con Marcelo Figueras en su doble rol de director y conductor estrella.

Marcelo Longobardi sigue dominando en las audiencias desde Mitre Crédito: Ricardo Pristupluk

Otra curiosidad del alineamiento de estos planetas radiofónicos respecto del sol es que solo dos emisoras, Radio Mitre y Rivadavia, mantienen la distancia en su línea editorial/política. Tanto la radio del Grupo Clarín, como la señal histórica rescatada por Fígoli, concentrarán a las figuras con una posición crítica pura respecto del Gobierno. Mitre lideró este año las mediciones de share con programas como Cada mañana, con Marcelo Longobardi y, Lanata sin filtro, con Jorge Lanata. La revelación de Mitre fue, sin embargo, Pensándolo bien conducido por Jorge Fernández Díaz, de lunes a viernes de 20 a 23. Sin embargo, en este conglomerado hubo varios cambios y persisten muchos rumores en un año de alta intensidad política. La incorporación a Rivadavia de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale puebla los planetas de esta órbita minoritaria dentro de todo el espectro.

Lo que sigue es un mapa con la programación de las distintas radios al cierre de esta edición de cara a 2021.

Jonatan Viale, en Rivadavia Crédito: Instagram @vialejonatan

El panorama de las AM

.Somos Radio AM 530: Todavía esa emisora no dio a conocer las novedades para este año. Aunque sus figuras seguirán siendo Daniel Tognetti, Camilo García, Andrea Recupero y Leonardo Greco.

.Colonia 550: Los confirmados hasta ahora son Mauro Viale, en el horario de 6 a 9, y Chiche Gelblung, de 9 a 12. Los programas focalizados en el sector agropecuario y deportes serán la columna vertebral de la programación 2021.

.Continental 590: A la espera de que se confirme la venta a Carlos Rosales, la programación de la emisora seguirá igual con Diego Schurman, Beto Casella, Fernando Bravo y Dominique Metzger como principales figuras. Falta definir qué ocurrirá en el horario de 17 a 21 que ocupaba Mariano Closs. La idea, es mantener una tira deportiva en esa franja, hoy llamada Fútbol Continental que reemplazó a Closs 590. El principal dilema en esa emisora es Beto Casella, dado que si cortan el dúplex entre la AM y la FM, el conductor daría un paso al costado.

.Rivadavia 630: En esta nueva etapa habrá cambios de horario y nuevos programas. Mas allá de algunas salidas a fin de año, como la de Martín Liberman, tras finalizar el acuerdo entre la radio y la productora Stadium, el programa La oral deportiva pasará a las 23, de lunes a viernes, y de 18 a 0, los fines de semana. Julio Lagos también deja el horario de 1 a 5 de la mañana durante la semana y lo reemplazará Jorge Pizarro. Luis Majul estará de lunes a viernes de 6 a 9 y, Jonatan Viale, de 15 a 17. Eduardo Feinman, Baby Etchecopar (que suma una hora a su programa), Nelson Castro, Fernando Carnota (los fines de semana), Oscar González Oro y Rolando Hanglin son las grandes apuestas de la emisora.

Coco Sily conducirá los mediodías de Radio 10

.Radio 10 (710): El principal cambio se producirá en febrero con la incorporación de Coco Sily, de 12 a 15. También con la llegada de Luciano Galende, de 20 a 21, y Sergio Elguezábal de 21 a 0. No habría éxodo de conductores y se reacomodarán en otros horarios y los fines de semana. Por la mañana, de 6 a 9, sigue Gustavo Sylvestre.

.La 750: La grilla y los conductores siguen igual. Salvo por el reemplazo de la conductora de Las Últimas noticias (18 a 21) Federica País que se fue a Radio Nacional. A cargo quedó Romina Calderaro (que arribó desde Radio 10) y Luis Bremer junto a Agustín López Núñez. En la primera mañana sigue Caimi (de 6 a 8) y se suma Lourdes Zuazo.

.Mitre 790: Diego Leuco dejó Lanata sin filtro y en su lugar quedó González Sánchez como coequiper de Lanata. Gonzalo Aziz dejó la conducción de Aire de Noticias, los domingos de 9 a 11, junto a Sandra Borghi. Ahora, conduce Borghi junto a Franco Mercuriali. A partir de febrero Diego Leuco conducirá un programa propio a la tarde para hacer el pase con su padre, Alfredo, cuyo ciclo se emitirá de 17 a 19.

.Nacional 870. Con el debut de Federica Pais en la primera mañana empezó el armado de la programación 2021. En febrero empezarían Gisela Busaniche (en la segunda mañana), Darío Villaruel (al mediodía en lugar de Héctor Larrea que se retiró) y Horacio Embón junto a Luisa Valmaggia, de 17 a 20.

Gustavo López será un puntal de la programación deportiva de La Red Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

.La Red 910. Paulo Vilouta abre el juego de 6 a 9 y continúa Luis Novaresio, de 9 a 12. Fabián Doman irá de 15 a 18 en lugar de Jonatan Viale. Y se potencian las tiras deportivas: de 12 a 14 conduce Gustavo López, de 14 a 15 quedará su staff y de 18 a 21, regresará López. Entre las 21 y las 0 sigue #Futbol910 con Juan Carlos Toti Pasman.

María Laura Santillán se hará cargo de la mañana de CNN Radio, en reemplazo de Luis Majul Crédito: Rodrigo Néspolo

.CNN 950: La nueva programación está a la espera de las aprobaciones de la casa central de la radio en Atlanta, EE.UU.. La idea sería mantener el mismo perfil. El único cambio por ahora es Majul, que dejó el horario de 10 a 12 para irse a Radio Rivadavia. Lo reemplazará María Laura Santillán que, en lugar de conducir su programa de 12 a 13, lo hará de 10 a 13.

.La 990: De 6 a 21 la señal mantiene un sistema de "loteo" de horarios, con lo cual todavía es muy pronto para saber quién se queda y cuáles son los espacios que quedan vacantes.

.Del Plata 1030: Apostó a la continuidad y, después de algunos problemas, se relanzaría en marzo.

.La Once Diez AM 1110 y Provincia. Estas dos señales públicas, pertenecientes a la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, mantendrán sus programaciones de servicios en medio de la pandemia. Salvo algunos ciclos puntuales conducidos por figuras identificadas con la información política o de interés general.

Bebe Contempomi sigue en Mega

El panorama de las FM

.MR Mucha Radio 89.5: Tendrá una programación de noticias breves de actualidad y espectáculo y mucha música. Las figuras son Guido Zaffora, Sandra Igelka, Fernanda Iglesias, Paula Galloni, Marcela Coronel, Cristian Palacios, Enrique Quique Sacco y Giselle Ribaloff.

.Radio Con Vos 89.9: La emisora no prevé cambios (Alejandro Bercovich sigue en su horario). El programa de Sebastián Davidovsky, No dejes para mañana, se emitirá de 19 a 21, pero de lunes a jueves. Sucede que los viernes en ese horario irá Tarde para nada, con María O' Donnell (este ciclo se emitía los sábados de 10 a 13).

María ODonnell ahora en los viernes de Radio Con Vos Fuente: Archivo

. Emisoras sin cambios: en Vorterix 92.1, todavía los directivos no definieron cuál va a ser la programación 2021 y si habrá cambios, mientras que Disney 94.3 no incorporará figuras, seguirá con música y crece la incertidumbre porque cerró la emisora en los Estados Unidos. Rock & Pop 95.9 continuará con los ciclos de Nancy Pazos, Martín Ciccioli, Joe Fernández, Gonzalo Rodríguez y Martina Soto Pose. FM Like 97.1 no incorporará figuras ni conductores y seguirá solo con música, a la espera de las decisiones que adopte el Grupo Octubre, propietario de la señal, a partir de marzo. Vale 97.5, por su parte, continuará con su programación exclusivamente musical. Blue 100.7 continúa con su perfil musical, mientras que 101.1 Latina no dio a conocer aún su nueva programación. Los 40 105.5 sigue apostando a su fórmula exclusivamente musical, algo que también hará Aspen 102.3, que no incorpora figuras y seguirá con su perfil, salvo que el Grupo Octubre aplique cambios, como algunos oyentes ya comenzaron a notar. En el caso de Mega 98.3 siguen Juan Di Natale, de 6 a 9, y Bebe Contepomi, de 9 a 12. El resto de la grilla será musical.

Andy Kusnetzoff y un futuro radial aún sin precisiones Fuente: Archivo

.Metro 95.1: La incógnita es cómo se construirá "la nueva Metro" tras la partida de sus principales figuras para fundar una nueva radio. Habrá una programación de verano por lo menos hasta marzo y dependerá de la incorporación de un nuevo gerente de programación.

.La 100 99.9: Mantiene su staff: Santiago del Moro, Guido Kaczka, Mariano Peluffo, Sergio Lapegüe y El Pelado López como principales figuras.

.POP 101.5: Sigue igual con los principales horarios ocupados por Diego Korol, la Negra Vernaci, Miguel Ángel Rodríguez y José María Listorti. La novedad es Roberto Pettinato, que irá de 13 a 16 en lugar de Coco Sily. Y, de 20 a 22, estará Luis Piñeyro. En este caso, Alexis Puig gana una hora para su envío, ya que irá de 22 a 0.

.La Uno 103.1: Se relanza en febrero. Rodrigo Lussich conducirá la primera mañana, de 6 a 10, y el resto seguirá la fórmula anterior con las voces de Andrea Camaratta, Julián Pérez Regio y Sabrina Aliotta. La sorpresa sería si Beto Casella deja Radio Continental; en ese caso podría desembarcar de 10 a 14.

.One 103.7: Sin cambiar de nombre, ni de estilo de música dentro del espectro de hits, incorporará programas periodísticos, aunque, por ahora, es un plan a largo plazo

.Milenium 106.7: Continúa con su programación habitual, aunque puede haber novedades a partir de marzo.

Con la colaboración de Pablo Montagna

