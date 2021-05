Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 1 de mayo

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 1 de mayo el título líder del ranking continúa siendo La apariencia de las cosas. Además, Luis Miguel, la serie sigue entre los favoritos, Sombra y hueso mantiene su éxito y nuevas apuestas como Sexify y El inocente se posicionan cómodamente en la lista.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. La apariencia de las cosas

Basada en el libro homónimo de Elizabeth Brundange e inspirado en un crimen tan real como escabroso ocurrido en Nueva York en 1982, esta película logró ingresar en el top 10 recién estrenada. Elementos sobrenaturales, un matrimonio fundado en la desconfianza y una mudanza a un alejado pueblo son los componentes que ubican a este film protagonizado por Amanda Seyfried entre los títulos más celebrados por la audiencia. | Ver La apariencia de las cosas

Tráiler oficial de "La apariencia de las cosas” - Fuente: Netflix

2. El inocente

Apenas un día le tomó a esta miniserie española posicionarse entre lo más alto. Protagonizada por Mario Casas, sigue la historia de un exconvicto y su esposa quienes, luego de que él saliera de la cárcel, intentan reconstruir su vida y darle un futuro al hijo que esperan. No obstante, una llamada llegará para cambiar sus planes y poner en peligro todo por lo que lucharon. | Ver El inocente

Trailer de El inocente - Fuente: YouTube

3 . Sospecha mortal

Nuevamente, Netflix apuesta a la adaptación de una obra literaria: esta vez, de Börge Hellström. Este thriller se ubica en Suecia y muestra cómo algunos delincuentes son utilizados por el gobierno para funcionar como agentes encubiertos. La trama sigue la historia de Pete Koslow, quien es reclutado como informarte luego de ser detenido por uso de drogas. Su vida cambiará rotundamente y su rol como espía de la mafia se tornará cada vez más complicado. Deberá mantener la cabeza fría para tomar decisiones que no perjudiquen su vida ni la de su familia. | Ver Sospecha mortal

Trailer de Sospecha mortal - Fuente: YouTube

4. La familia Mitchell vs las máquinas

Esta película animada llena de acción y humor es una propuesta ideal para grandes y chicos. Cuando Katie entra a la academia de cine de sus sueños, su padre quiere hacer un último viaje familiar antes de que ella comience sus estudios. En el camino, se desatará una revolución de robots y máquinas por la que se verán, sin querer, en la obligación de salvar al mundo. | Ver La familia Mitchell vs las máquinas

5. Sombra y hueso

La adaptación de la obra literaria de Leigh Bardurgo se convirtió en el estreno más ambicioso de Netflix. Con -por ahora- ocho capítulos, esta serie llegó para escalar rápidamente en el ranking nacional. Su historia se ubica en un mundo de fantasía, con una ciudad principal (Ravka) inspirada en la Rusia imperial, acechada por una amenaza llamada “la Sombra”. Alina Starkov, una joven soldado que descubre tener la clave para enfrentar al mal, se une a los Grisha, un poderoso ejército que la ayudará a aprender a controlar su poder para emprender la lucha que salvará a su gente de la oscuridad. La particularidad de la trama es que Netflix ha decidido no seguir al pie de la letra lo narrado en los libros de Sombra y hueso. La serie incluye la historia de un spin-off, Seis de cuervos, y a lo largo de la temporada se pueden ver ambos relatos en la misma línea temporal. | Ver Sombra y hueso

Trailer de "Sombra y hueso" - Fuente: Netflix Latinoamérica

6. Luis Miguel, la serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción de Netflix que aborda la vida personal y profesional del cantante, se estrenó hace unas semanas y lanzará un nuevo episodio cada domingo. La novedad generó un gran revuelo y se volvió tendencia en las redes sociales. La nueva entrega de la serie continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes. Consta de ocho capítulos, narrados en dos líneas de tiempo, que muestran al intérprete en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano, mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. I Ver Luis Miguel, la serie

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

7. Sexify

Directamente desde Polonia, Sexify llegó rápidamente al ranking de Argentina. Una de las protagonistas deberá elaborar una aplicación para poder obtener su título universitario, la cual estará enfocada en mejorar los orgasmos de las mujeres. Junto a sus dos amigas, quienes llevan vidas completamente distintas, la joven viajará por esta serie de ocho capítulos que aborda diferentes aspectos de la vida sexual. | Ver Sexify

8. Falsa identidad

La segunda temporada de una serie que juntó muchos fanáticos en su primera entrega. La telenovela mexicana tiene como protagonistas a Diego y a Isabel, dos desconocidos que viajan a los Estados Unidos y fingen que son una pareja. Él, perseguido por el narcotráfico y ella, por un violento marido. | Ver Falsa identidad

9. Te veo

El film del británico Adam Randall, escrito por el actor Devon Graye, bucea en dos ejes dramáticos paralelos: por una lado, la vida familiar de una mujer que debe lidiar con su entorno y sobreponerse al malestar de su marido por un engaño. Por el otro lado, debe resolver la misteriosa desaparición de un niño. Helen Hunt, Jon Tenney y Judah Lewis encabezan el elenco de un thriller en donde la simulación esconde la verdad. I Ver Te veo

Trailer de Te veo - Fuente: YouTube

10. New Amsterdam

Aunque fue lanzada en 2018, la serie no se mueve del ranking de Netflix en nuestro país desde que se sumó al catálogo de ficciones. New Amsterdam, creada por David Schulner, es un drama médico que sigue los pasos de la aclamada Grey’s Anatomy. La producción de dos temporadas se sitúa en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar. I Ver New Amsterdam

Trailer de New Amsterdam

