Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 2 de julio

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas más vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 2 de julio está encabezado por Sexo/Vida, la producción de alto voltaje desarrollada en ocho episodios. Además, ascendieron la serie mexicana Somos, en torno a una masacre en manos de un peligroso cartel, y el film de acción Skylines.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Sexo/Vida

Esta producción original de Netflix se estrenó el 25 de junio. Desarrollada por Stacy Rukeyser, es una serie para adultos de ocho capítulos que hace foco en el deseo y la sexualidad. Basada en la novela de B.B. Easton, 44 Chapters about 4 Men (2016), muestra cómo una mujer se replantea por completo su presente al revivir parte de su juventud. Se destaca por su narrativa enfocada en el punto de vista femenino. | Ver Sexo/Vida

Tráiler oficial de la serie Sexo/Vida

2. Élite

El estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie española sigue figurando entre lo más visto. Élite sigue la historia de un grupo de alumnos del exclusivo colegio Las Encinas donde la diferencia de clases sociales, la desaparición de un estudiante e incluso el asesinato de uno de ellos mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Esta entrega presenta a un nuevo director cuyas reglas no serán muy bien recibidas dentro del cuerpo estudiantil. | Ver Élite

3. Nuevo rico, nuevo pobre

Netflix presenta la primera temporada de esta serie colombiana que fue furor en su país. La historia apela a lo disparatado de un error acontecido 30 años antes, cuando una enfermera entrega a familias equivocadas a dos recién nacidos. Tres décadas más tarde, los adultos deberán aprender a vivir de acuerdo al status de sus familias de sangre, una muy adinerada y la otra con carencias. El elenco está encabezado por Martín Karpan, Carolina Acevedo y John Alex Toro. I Ver Nuevo rico, nuevo pobre

4. Somos

Esperada producción que acaba de estrenar su primera temporada en Netflix y plantea una mirada diferente sobre la masacre cometida en el pueblo mexicano de Allende en manos de un peligroso cartel narco: los Zetas. Con el foco puesto en las víctimas, el material arroja luz sobre un hecho poco conocido de la historia del país azteca acontecido en 2011. El relato se sostiene en una investigación de la periodista Ginger Thompson. Creada y producida por James Schamus, cuenta con las actuaciones de Mercedes Hernández, Jesús Sida, Areli González, Iliana Donatlán y Jero Medina. | Ver Somos

5. Skylines

Dirigida por Liam O’Donnell, la historia gira en torno a la irrupción de un virus que convertirá en enemigos de la humanidad a los alienígenas amistosos. La capitana Rose Corley encabezará una misión de elite para defender a los humanos de la amenaza que puede terminar con la especie. Skylines se inscribe en el género de ciencia ficción y su elenco protagónico está encabezado por la talentosa Lindsey Morgan. | Ver Skylines

6. Pokémon: Viajes

El joven entrenador Ash y su amigo Goh se convierten en colegas de investigación y elaboran un plan para viajar por el mundo en busca de mayores conocimientos sobre Pokémon. Con una primera temporada de diez episodios, la serie busca desde la estética de la animación que cada capítulo se convierta en una aventura atrapante para los más chicos protagonizada por los famosos personajes. | Ver Pokémon: Viajes

7. The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

Se trata de la secuela de televisión de animé de Wrath of the Gods. En esta etapa de la aventura, el trono fue usurpado por tiranos y la princesa debe valerse de honrados caballeros para poder recuperar el poder del reino. La historia se estrenó en enero de este año en Japón y, rápidamente, se convirtió en un suceso. El tema de apertura es “Hikari Are” de Akihito Okano y cierra con “Time” de Hiroyuki Sawano y ReoNa. | Ver The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

8. Jugando con fuego

Segunda temporada de este reality con una propuesta muy particular: un grupo de jóvenes sexies debe mantenerse célibe y alejado de todo tipo de tentaciones para poder ganar el premio de 100 mil dólares. A lo largo de diez episodios, se verá a los participantes atravesar diversos desafíos en un ambiente paradisíaco y pecaminoso. | Ver Jugando con fuego

9. Lupin

El 11 de junio se estrenó la segunda temporada y, tras el éxito de su primera entrega, no tardó en escalar a los puestos más altos de la lista, donde aún se mantiene. La serie sigue la historia del ladrón profesional Assane Diop, quien busca vengar a su padre, acusado por el robo de una joya y condenado a vivir sus últimos días en la cárcel. 25 años después de la injusticia que cambió su destino, el protagonista interpretado por Omar Sy se inspira en un libro de su infancia para dar un golpe maestro que tendrá inesperadas consecuencias. | Ver Lupin

10. Paternidad

Netflix estrenó en la previa al Día del Padre una película para emocionarse y reflexionar, y continúa entre lo más visto. Protagonizada por Kevin Hart, sigue a un hombre que debe enfrentar la difícil tarea de ser papá luego de que su esposa muriera durante el parto de su hija. El film está basado en el libro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love (2011). | Ver Paternidad

LA NACION