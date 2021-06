Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 21 de junio

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas más vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 21 de junio la serie española Élite se posiciona en lo más alto tras el estreno de su cuarta temporada. Además, el segundo puesto lo ocupa Paternidad, basada en una dramática historia real. También se suman nuevas apuestas de suspenso como Katla y Seguridad y Patines de plata, una película ambientada en el Imperio Ruso que retrata la historia de un amor que se enfrenta a las diferencias sociales y políticas.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Élite

El estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie española logró que, en apenas unas horas, volviera a encabezar el ranking. Élite sigue la historia de un grupo de alumnos del exclusivo colegio Las Encinas donde la diferencia de clases sociales, la desaparición de un estudiante e incluso el asesinato de uno de ellos mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Esta entrega presenta a un nuevo director cuyas reglas no serán muy bien recibidas dentro del cuerpo estudiantil. | Ver Élite

Trailer cuarta temporada de Élite

2. Paternidad

El viernes 18 de junio, en la previa al Día del Padre, llegó a Netflix una película para emocionarse y reflexionar. Protagonizada por Kevin Hart, sigue a un hombre que debe enfrentar la difícil tarea de ser papá luego de que su esposa muriera durante el parto de su hija. El film está basado en el libro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love (2011). | Ver Paternidad

Paternidad - Trailer

3. Lupin

El 11 de junio se estrenó la segunda temporada y, tras el éxito de su primera entrega, no tardó en escalar a los puestos más altos de la lista, donde aún se mantiene. La serie sigue la historia del ladrón profesional Assane Diop, quien busca vengar a su padre, acusado por el robo de una joya y condenado a vivir sus últimos días en la cárcel. 25 años después de la injusticia que cambió su destino, el protagonista interpretado por Omar Sy se inspira en un libro de su infancia para dar un golpe maestro que tendrá inesperadas consecuencias. | Ver Lupin

Lupin, parte 2

4. Seguridad

El director inglés Peter Chelsom se sumerge por primera vez en un thriller. Esta vez, el relato transcurre en un balneario de la Toscana italiana en los meses no visitados por los turistas. En la soledad de ese entorno, una joven sufre un ataque que despierta el terror en los escasos habitantes del lugar. El film es protagonizado por Marco D´Amore, Maya Sansa y Silvio Muccino. | Ver Seguridad

5. Katla

Directamente desde Islandia, esta serie llega a la plataforma de streaming con una fuerte dosis de terror y suspenso. La trama se centra en un pequeño grupo de sobrevivientes del pueblo de Vik: luego de que un volcán subterráneo provocara un desastre en el lugar y cambiara la vida de sus habitantes, la aparición de una extraña mujer, desorientada y envuelta en cenizas, preocupa y atemoriza a los protagonistas de la historia. | Ver Katla

6. Sweet Tooth

Del universo de DC a Netflix sin escalas. Luego de que el mundo es asolado por un virus desconocido, la humanidad queda al borde de la extinción. Sin embargo, expertos empiezan a notar que en los recién nacidos hay rasgos inexplicables: pelos, alas y hasta narices de cerdo. Llamados “híbridos”, la serie se centra en Gus, un pequeño niño con cuernos de venado que es criado a escondidas por su padre, quien lo protege del odio de la sociedad. | Ver Sweet Tooth

Trailer de Sweet Tooth

7. Patines de plata

En los helados ríos y canales de San Petersburgo, en Rusia, el repartidor de una pastelería de la ciudad, que trabaja en patines, enamora a una joven aristócrata. Pero sus allegados intentan separarlos por sus diferencias políticas y de clase social. Este drama romántico, inspirado en la época del Imperio ruso, está protagonizado por Fedor Fedotov, Sonya Priss y Yury Borisov.

8. Élite, historias breves: Carla, Samuel

Este nuevo relato de la saga tiene una clara atmósfera romántica. Todo se inicia cuando, en el aeropuerto, Samuel le suplica a Sara que no viaje a Londres. Con escenas de amor, y alguna que otra osadía, el grupo de jóvenes continúa vivenciando las certezas e incertidumbres de una etapa clave de sus vidas. Protagonistas: Ester Expósito e Itzan Escamilla. | Ver Élite, historias breves

9. Nuevo rico, nuevo pobre

Netflix presenta la primera temporada de esta serie colombiana que fue furor en su país. La historia apela a lo disparatado de un error acontecido 30 años antes, cuando una enfermera entrega a familias equivocadas a dos recién nacidos. Tres décadas mas tarde, los adultos deberán aprender a vivir de acuerdo al status de sus familias de sangre, una muy adinerada y la otra con carencias. El elenco está encabezado por Martín Karpan, Carolina Acevedo y John Alex Toro. I Ver Nuevo rico, nuevo pobre

10. El dragón de la tetera

Porque todos alguna vez han soñado con encontrar un ser mágico que les conceda deseos, llega esta película para entusiasmar y divertir a toda la familia. Escrita y dirigida por Aaron Warner y Chris Bremble, este largometraje retrata la amistad del adolescente Din con un dragón muy especial y la aventura que emprenden juntos para que el joven se reencuentre con su mejor amiga de la infancia. | Ver El dragón de la tetera

LA NACION