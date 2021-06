Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 30 de junio

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas más vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 30 de junio la serie española Élite continúa en lo más alto tras el estreno de su cuarta temporada, mientras Lupin y Paternidad siguen pisando fuerte. Además, el animé japonés The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement mostró un importante ascenso entre las preferencias del público.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Élite

El estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie española logró que, en apenas unas horas, volviera a encabezar el ranking. Élite sigue la historia de un grupo de alumnos del exclusivo colegio Las Encinas donde la diferencia de clases sociales, la desaparición de un estudiante e incluso el asesinato de uno de ellos mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Esta entrega presenta a un nuevo director cuyas reglas no serán muy bien recibidas dentro del cuerpo estudiantil. | Ver Élite

Trailer cuarta temporada de Élite

2. Sexo/Vida

Esta producción original de Netflix se estrenó el 25 de junio. Desarrollada por Stacy Rukeyser, es una serie para adultos de ocho capítulos que hace foco en el deseo y la sexualidad. Basada en la novela de B.B. Easton, 44 Chapters about 4 Men (2016), muestra cómo una mujer se replantea por completo su presente al revivir parte de su juventud. Se destaca por su narrativa enfocada en el punto de vista femenino. | Ver Sexo/Vida

Tráiler oficial de la serie Sexo/Vida

3. Nuevo rico, nuevo pobre

Netflix presenta la primera temporada de esta serie colombiana que fue furor en su país. La historia apela a lo disparatado de un error acontecido 30 años antes, cuando una enfermera entrega a familias equivocadas a dos recién nacidos. Tres décadas más tarde, los adultos deberán aprender a vivir de acuerdo al status de sus familias de sangre, una muy adinerada y la otra con carencias. El elenco está encabezado por Martín Karpan, Carolina Acevedo y John Alex Toro. I Ver Nuevo rico, nuevo pobre

4. The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

Se trata de la secuela de televisión de animé de Wrath of the Gods. En esta etapa de la aventura, el trono fue usurpado por tiranos y la princesa debe valerse de honrados caballeros para poder recuperar el poder del reino. La historia se estrenó en enero de este año en Japón y, rápidamente, se convirtió en un suceso. El tema de apertura es “Hikari Are” de Akihito Okano y cierra con “Time” de Hiroyuki Sawano y ReoNa. | Ver The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

5. Paternidad

Netflix estrenó en la previa al Día del Padre una película para emocionarse y reflexionar, y continúa entre lo más visto. Protagonizada por Kevin Hart, sigue a un hombre que debe enfrentar la difícil tarea de ser papá luego de que su esposa muriera durante el parto de su hija. El film está basado en el libro Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love (2011). | Ver Paternidad

6. Lupin

El 11 de junio se estrenó la segunda temporada y, tras el éxito de su primera entrega, no tardó en escalar a los puestos más altos de la lista, donde aún se mantiene. La serie sigue la historia del ladrón profesional Assane Diop, quien busca vengar a su padre, acusado por el robo de una joya y condenado a vivir sus últimos días en la cárcel. 25 años después de la injusticia que cambió su destino, el protagonista interpretado por Omar Sy se inspira en un libro de su infancia para dar un golpe maestro que tendrá inesperadas consecuencias. | Ver Lupin

Lupin, parte 2

7. Katla

Directamente desde Islandia, esta serie llega a la plataforma de streaming con una fuerte dosis de terror y suspenso. La trama se centra en un pequeño grupo de sobrevivientes del pueblo de Vik: luego de que un volcán subterráneo provocara un desastre en el lugar y cambiara la vida de sus habitantes, la aparición de una extraña mujer, desorientada y envuelta en cenizas, preocupa y atemoriza a los protagonistas de la historia. | Ver Katla

Trailer de Katla - Fuente: Netflix

8. Sweet Tooth

Del universo de DC a Netflix sin escalas. Luego de que el mundo es asolado por un virus desconocido, la humanidad queda al borde de la extinción. Sin embargo, expertos empiezan a notar que en los recién nacidos hay rasgos inexplicables: pelos, alas y hasta narices de cerdo. Llamados “híbridos”, la serie se centra en Gus, un pequeño niño con cuernos de venado que es criado a escondidas por su padre, quien lo protege del odio de la sociedad. | Ver Sweet Tooth

9. Amor de cuento

Esta simpática historia se centra en una comediante que decide, luego de muchos años de priorizar su carrera, no desatender su vida personal. Un joven de apariencia intachable es quien la hace modificar el rumbo de su vida. Amor de cuento es una comedia romántica que busca desterrar el ideal de las historias perfectas. Dirigida por Kimmy Gatewood, cuenta con las actuaciones de Iliza Shlesinger y Ryan Hansen. | Ver Amor de cuento

10. El dragón de la tetera

Porque todos alguna vez han soñado con encontrar un ser mágico que les conceda deseos, llega esta película para entusiasmar y divertir a toda la familia. Escrita y dirigida por Aaron Warner y Chris Bremble, este largometraje retrata la amistad del adolescente Din con un dragón muy especial y la aventura que emprenden juntos para que el joven se reencuentre con su mejor amiga de la infancia. | Ver El dragón de la tetera

