BTV cumplió 100 programas: las comparaciones con Bendita, la pelea por el rating y el rol de Casella

Cuando Beto Casella tomó la decisión de irse de elnueve para ser parte de la pantalla de América, se dio uno de los pases televisivos más importantes del último tiempo. Tras 20 años al frente de Bendita y varias idas y vueltas con las autoridades que comanda Diego Toni, el conductor empezó una nueva etapa. Mientras que el clásico ciclo de archivos continuó al aire con la conducción de Edith Hermida y parte de su panel original, BTV debutó en América el 18 de febrero a las 22, en una de las franjas más competitivas del prime time.

La comentada salida del conductor de Bendita, con pelea pública de por medio con el canal, recalentó durante todo el verano las especulaciones de cómo sería su programa, cuántas similitudes tendría con el histórico ciclo de elnueve y si los números de rating serían similares o inferiores. Antes de arrancar, Casella tuvo que enfrentar una polémica: tras el escándalo que desató una serie de comentarios homofóbicos que Joe Fernández hizo en Nadie nos para, el ciclo radial del conductor en Rock and Pop sobre Valentín Fresno, un bailarín del Teatro Colón. Disculpas mediante, el panelista quedó fuera del nuevo proyecto.

Casella debutó en la pantalla de América con Any Ventura, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Pachu Peña, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Agustín Guardis, Enzo Aguilar y Gabriel Cartañá. En el estreno de BTV, el nuevo programa se basó en informes, debate en el piso, humor y un reportaje con un personaje conocido. Con el correr de las semanas, la sección “El país de las maravillas” se instaló como el segmento en donde tratan los temas de actualidad de la televisión y las redes. Y el panel fue variando con nuevas incorporaciones e invitados según los temas. El estreno obtuvo un promedio de 2,6 puntos de rating y en su primera semana, logró ubicarse tercero en su franja horaria con 2,4 y fue uno de los programas más vistos de América. Pero con el correr de los días, los números cambiaron y el primer mes promedió 1,5 puntos.

Se sabe que cada vez que debuta un programa, en la televisión de hoy, pasan un par de meses hasta que los productores encuentran lo que el público espera de ese envío. En el medio, se hacen cambios, se prueban cosas y se dejan de lado otras. En ese proceso estuvo el ciclo de Casella, que durante marzo promedió 1,5 puntos y quedó por dos décimas debajo de su competencia directa, Bienvenidos a ganar, ahora oficialmente conducido por Hernán Drago. Lo que en un principio era un reemplazo de verano se convirtió en algo definitivo cuando elnueve decidió que Laurita Fernández no fuera más la presentadora del programa que busca talentos.

Entre enfrentamientos y ajustes

Desde que debutó, varios fueron los embates que tuvo que sortear su conductor. Aunque Bendita y BTV no compiten en horarios, las comparaciones comenzaron desde el día que Casella llegó a la pantalla de América. Si bien los informes tienen la misma impronta y son la base de ambos envíos, el ciclo de América modernizó a los clásicos muñequitos por unos funkos realizados con inteligencia artificial. Y aunque en un comienzo Beto había manifestado la intención de diferenciarse, el rating manda y lo que más mide son los compilados con los temas del día y hacia allí fue el programa.

elnueve nunca le perdonó a Casella haber abandonado su pantalla e hizo uso de pequeños artilugios lícitos dentro de la competencia televisiva para opacarlo. Más allá de las similitudes, entre los dos ciclos —que son varias—, en esta televisión que no tiene rating para casi nadie, cualquier estrategia es buena para ganar en el minuto a minuto. El canal decidió estirar la duración de Bendita, que por lo general terminaba apenas pasadas las 22, y de esta manera se ubicaba mano a mano con su exconductor por varios minutos. Por otro lado, la vuelta de Tamara Pettinato al panel no pasó inadvertida. La histórica colaboradora fue separada del ciclo tras la viralización de videos junto al expresidente Alberto Fernández, en pandemia, en la Casa Rosada. Y si bien Casella no fue el responsable de su salida, tuvo que poner la cara frente a toda la polémica que se generó en aquel momento. Semanas después, el programa de Hermida volvió a terminar en su horario habitual.

Asimismo, recién llegado a América, Casella tuvo que batallar con su “enemiga” Yanina Latorre, que fue lapidaria con él antes del debut y varias veces se refirió al bajo rating de BTV. En su programa de radio en El Observador, en medio del análisis semanal sobre el rendimiento de las distintas propuestas que conforman la grilla televisiva, la conductora fue tajante cuando surgió la pregunta en relación a cómo le estaba yendo a su colega: “Cada vez peor. Un punto [de rating]... Pobre tipo, te juro. No quisiera ser Beto Casella. Es muy difícil arrancar así todos los días un programa”, disparó sin filtro. Cabe recordar que a horas del estreno de BTV, la exangelita y el conductor se cruzaron fuerte en redes sociales, aunque días después en su cuenta de X, ella reconoció que le gustaba el programa.

Ante varios cuestionamientos por el nivel de audiencia, Casella no dudó en salir a poner el cuerpo y contestar de manera tajante a las críticas. El mismo conductor desmintió un posible levantamiento y aclaró que harían todos los cambios necesarios para llegar al objetivo de rating que pretendía el canal. “En América están a muerte conmigo. Nos falta medio punto más, pero lo vamos a hacer. Si yo no hago medio punto más, dejo de llamarme Bautista Casella”, dijo en diálogo con Puro Show. Pero además se refirió a las declaraciones de Hermida que señaló que Beto se había equivocado con el cambio de canal: “Yo alguna vez le dije venite a trabajar conmigo, hay mucha gente que está trabajando en Bendita porque yo la llevé y les dejé un departamento equipadísimo divino y no me arrepiento. Ella lo dice con dolor porque preferiría que yo le diga ‘vuelvo’. Mientras esté la gente por la que me fui, no volvería ni loco”.

Lo cierto es que durante abril y mayo, BTV mejoró sus números y pudo algunas veces imponerse frente a la competencia directa. Logró un promedio de 1,6 puntos y quedó cuarto en la franja. Luego de varios cambios que incluyen rotación del panel e informes más largos con menos debate, los números de rating mejoraron. Durante el mes de junio creció a 1,7 puntos de promedio y se impuso a la competencia directa, Bienvenidos a ganar, que cosechó 1,4 puntos. Este martes, el ciclo cumplió 100 programas y con un promedio de 2,3 fue el segundo programa más visto del canal. En esta televisión en donde el rating escasea, cualquier debutante tiene que por lo menos esperar tres meses para entender lo que el público espera de su propuesta. Casella y Mandarina Contenidos supieron leer el mensaje y no quedarse encerrados en la idea original. De eso se trata. El tiempo dirá si llegó para quedarse.