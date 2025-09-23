Rating: cuánto midió el estreno de Polémica en el bar

La televisión abierta se convirtió en un gran panel donde 24x7 se debaten todos los temas: desde el robo a la casa de Carolina “Pampita” Ardohain al valor del dólar, todos los tópicos que den para la discusión son bienvenidos. Los presupuestos son bajos, los recursos escasos, entonces la tertulia es el formato ideal, y si hay gritos mucho mejor. En este contexto, la vuelta de Polémica en el bar está más que justificada. El formato original de la mesa de café con el debate cotidiano creado por los hermanos Gerardo y Hugo Sofovich, en 1963, le queda como anillo al dedo a América en pleno año electoral. Con la llegada de este estreno, se modificó el prime time con varios movimientos de horarios.

Marina Calabró estuvo en Polémica en el bar

A las 22 comenzó Trato Hecho con Santi Maratea con un piso de 2.5 puntos. A diferencia del formato original donde solo había secretarias, en esta edición, el ciclo de entretenimientos cuenta con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los días se sortea en el momento al jugador que baja a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien pasó a jugar. Esta vez, Pablo llegó al programa con el objetivo de ayudar a pagar el tratamiento de su madre que cuesta 600 dólares mensuales. Cambió su maletín por el número 20. Realizó una contraoferta en la sexta ronda por $2.700.000 y la banca lo aceptó. En su maletín tenía $5.000.000. El ciclo de juegos le dejó un piso de 1.5 puntos al arranque de Polémica en el bar. Por su parte, Bienvenidos a Ganar con Laurita Fernández se mantuvo tercero en la franja con un pico de 2.8.

Trato Hecho, con Santi Maratea, empezó con un piso de 2.5 puntos

La mítica mesa de café fue cambiando de acuerdo a los años y al momento de la Argentina. Tras la última temporada, conducida en 2023 por Marcela Tinayre, Mariano Iudica fue el encargado de llevar adelante el debate que tuvo política, humor y actualidad. A las 22.40 comenzó con 1.6 puntos de rating, con un paso de comedia entre el conductor y el personaje de Figuretti, de la mano de Fredy Villarreal. El elenco será rotativo y lo integran Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo, Diego Recalde, Emanuel Gorostiaga, Gabriel Anello, el economista Juan Enrique y Nazareno Casero. Memo y Emiliano Senas aportarán su costado humorístico, dentro de un formato que lo requiere. La situación de los mercados, la economía y rumbo político del gobierno, el fútbol y la infidelidad de los argentinos fueron algunos de los temas de la noche, con la visita de Marina Calabró que participó de la polémica. Pasadas las 23, con una imitación de Javier Milei, de Iván Ramírez, recordaron la época en la que el Presidente de la Nación fue parte del programa. El ciclo se mantuvo cuarto en la franja con 1.3.

La Voz lideró el rating

La noche la lideró La Voz Argentina con el tercer round del team Luck Ra en el que compitieron todos los integrantes por un lugar en la próxima etapa. La gala arrancó con un piso de 9.2 puntos con la interpretación de Hola perdida por parte de todo el equipo. La primera batalla fue entre Federico Mestre y Lucas Barros que cantaron Tú decidiste dejarme, de Camila. A pesar de que ambos olvidaron la letra, se quedó el primero. Emma Roach y Natalie Aponte se jugaron todo con el tema Beautiful de Cristina Aguilera y la segunda siguió en carrera. El tercer enfrentamiento fue entre Nicolás Beringher y Thomas Dantas que con su versión Vuelve de Ricky Martin lograron conmover al jurado pero el coach eligió al primero. Finalmente, Emma quedó eliminada. El talent show de Telefe logró la marca máxima de la noche con 12.9. A su término, Pasapalabra continuó al frente con 6 puntos.

Luciano Cáceres fue el invitado de Otro día perdido

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6.8 puntos y Mario Pergolini, en Otro día perdido, recibió a Luciano Cáceres. El programa recorrió la carrera del actor, recordaron cuando juntos filmaron Algo habrán hecho y tuvo el espacio para contar una anécdota espiritual con su madre. El late show de Eltrece se mantuvo entre los 4.5 y los 5 puntos. El futuro del rating de Polémica en el bar dependerá de la elección de los temas y el nivel de debate que tendrá que ser más atractivo para seducir a una audiencia que presencia este tipo de enfrentamientos, en la pantalla chica, durante todo el día.