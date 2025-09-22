El malestar de Pampita tras el robo a su casa en Barrio Parque: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta?”

Recién llegada a la Argentina tras participar de la Semana de la Moda de Madrid, Carolina “Pampita” Ardohain se refirió al robo que sufrió en su vivienda en Barrio Parque cuando no había nadie en el inmueble este fin de semana. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esas fotos y videos que tienen un valor incalculable para mí”, dijo acongojada al dejar entrever que los delincuentes se llevaron teléfonos con recuerdos de ella y de su familia.

Al ser consultada por los periodistas sobre si ahora se sentía insegura tras este episodio delictivo, la modelo apuntó, molesta: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa?”. “Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso”, prosiguió antes de partir a buscar a sus hijos al colegio.

Pampita sobre el robo

Visiblemente afectada por lo sucedido, Pampita le agradeció a Dios que no había nadie dentro de la morada. Y aclaró que la investigación entró en secreto de sumario: “No les puedo dar datos, no puedo decir nada del tema. Solo quiero pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar el material [fotos y videos] en ningún otro lado”.

Qué se sabe del robo

Hasta ahora, solo se sabe que el hecho delictivo ocurrido dentro de la vivienda que tiene la modelo en Barrio Parque habría ocurrido durante este fin de semana. El o los delincuentes lograron acceder al domicilio de la conductora y se habrían llevado dinero en efectivo de una caja fuerte y distintos objetos de valor, entre ellos fotos y videos que estarían guardados en teléfonos celulares, según lo que dejó entrever Pampita a los periodistas.

Esa zona de la ciudad se caracteriza por ser una de las más custodiadas debido a que están emplazadas allí varias embajadas. De hecho, a unos 20 metros del inmueble de Pampita hay una garita de seguridad.