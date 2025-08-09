Rating: cuánto midió la cadena nacional del presidente Javier Milei

Este viernes, el presidente Javier Milei explicó en su séptima cadena nacional las razones por las que vetó leyes que considera que atentan contra el déficit cero. En un mensaje que duró 23 minutos y que comenzó, puntualmente, a las 21, el primer mandatario acusó a la oposición de querer causar un “genocidio” con el aumento del gasto y propone penalizar a los legisladores que voten más déficit.

Como es costumbre desde hace un tiempo, la medidora Kantar Ibope arroja la información del minuto a minuto del rating dentro de una sola columna, sin discriminar la medición canal por canal. A las 20.58, antes del comienzo del mensaje presidencial, Telefe Noticias marcaba 7.1 puntos seguido de Telenoche con 4,7, LAM se ubicaba tercero en la franja con 4.4, detrás Bendita con 2.7 y el sorteo del torneo de las Estrellas en 0,3 por la Televisión Pública.

La cadena nacional comenzó marcando 28.1 puntos, sumados los cinco canales de aire y las seis señales de noticias. “Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento, y sin preocuparse porque esa fuente implique o no imprimir dinero”, comenzó Milei desde la Casa Rosada, escoltado por Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

A medida que fue avanzando el mensaje, que fue grabado en el Salón Blanco alrededor de las 18, el rating se instaló en los 27 puntos. A las 21.18 tocó el piso de 26,1 y concluyó a las 21.23 con 26,9. Si bien el descenso general no fue tanto, cuando volvieron a su programación habitual, se pudo ver que los canales de aire regresaron con menos rating que cuando fueron interrumpidos por la cadena nacional. Para que no afecte el promedio de su noticiero, Telefe decidió emitir un flash de noticias que arrancó con 5.3, 1.8 puntos menos y comenzó Guido Kaczka con Buenas Noches Familia en 4.3, continuaron LAM con 2.8 (-1.6), y Bendita con 2.1 (-0.8) y la Televisión Pública en 0,4 (+1).

Previo al inicio del mensaje del Presidente, desde las redes sociales, diferentes usuarios de X llamaron a un “apagón a la cadena nacional de Milei” e invitaban a conectarse al canal de streaming del CONICET que mostró en vivo la misión científica que realiza junto al Schmidt Ocean Institute, que cosechó miles de espectadores con sus transmisiones en directo. Minutos antes de las 22 comenzó La Voz Argentina con 8.8 puntos liderando la franja. Cabe señalar que, por lo general, el viernes es el día de menor encendido de la semana.