Rating: cuánto midió la nueva noche de Telefe con La Voz Argentina y Pasapalabra

En julio llegará una nueva competencia en la pantalla chica. Mientras que Telefe estrenó una nueva temporada de La Voz Argentina y una edición diaria de Pasapalabra, ElTrece prepara el regreso de Mario Pergolini a la televisión con Otro día perdido, un nuevo formato que abordará la actualidad con humor, ironía y la tecnología de propuesta con gran despliegue. Monólogos punzantes, entrevistas con personajes realmente interesantes, inteligencia artificial, asistentes virtuales y un escenario deslumbrante con tribuna para cien personas, banda en vivo y mucho más.

En su primera semana, el talent show que busca al mejor cantante amateur del país obtuvo muy buenos resultados en materia de rating. El promedio del ciclo fue de 15.4 puntos y su marca más alta fue el martes 24 de junio con 19.5 puntos.

La Voz Argentina es uno de los formatos históricos del canal que comanda Guillermo Pendino pero esta nueva edición llegó renovada. Una de las novedades más importantes es el cambio de conductor que dejó afuera a Marley. Nicolas Occhiato está al frente del big show y los cinco coaches, Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! se encuentra en la búsqueda de los mejores participantes en las audiciones a ciegas. Este lunes desde las 21 hs., Sofi Martínez junto a Momi Giardina y Santi Talledo arrancaron a reaccionar al programa en vivo, llevando toda la emoción del big show a las plataformas digitales, reforzando el espíritu multiplataforma de esta nueva edición desde Streams Telefe con 31k usuarios y Luzu con 19k.

Como suele suceder en esta primera instancia, por las audiciones a ciegas pasarán los preseleccionados de los más de veinte mil concursantes que se presentaron a los castings presenciales en todo el país. Los participantes salieron de allí y de las redes sociales con interpretaciones de todo tipo. A las 21.45 h arrancó la gala con un piso de 10.6 puntos que le dejó Telefe Noticias. Alan Lenz abrió la pista con el tema “Prisionero” de Miranda!. Rápida de reflejos Soledad Pastorutti bloqueó al dúo para que no lo pudieran elegir. El joven de Palermo logró que casi todos se dieran vuelta pero se inclinó por el team Lali. Luego fue el turno de Ana Goldberg de Quilmes, una de las 6000 participantes que subió su video del casting a Tik Tok. Eligió “Run to you”, tema que hizo famoso Whitney Houston, para su presentación pero no logró conquistar a los coaches. Pasadas las 10 de la noche el rating subió a 13.9 puntos liderando la franja, cuando desde Mendoza llegó Michael Giménez para cantar “Tira para arriba” y se quedó en el grupo de Luck Ra. Pero el momento de la noche fue cuando el intérprete sorprendió a todos cuando le pidió casamiento a su novia en vivo. Thomás Guzman llamó la atención por su look de tacos y pollera y la interpretación de “Procuro olvidarte” que fue su pasaporte para llegar al team Miranda!. Luisina Cramer con “Llega la noche”, de Bandana, no logró pasar de ronda. Martín Guerrero, ecuatoriano, desde chico se dedicó a la música, cantó “Nada hará cambiar mi amor por tí”, logró captar a “las cuatro sillas” pero eligió a la Sole. Martina Domínguez se presentó con “Todo cambió” pero no pasó. Desde Rosario, María San Dámaso interpretó “Wapo Traquetero” y le sirvió para llegar al team Lali. La marca máxima fue de 15 puntos y lideró la franja.

La competencia con los demás canales se mantuvo en los índices habituales. Ahora Caigo quedó segundo en la franja con un pico de 5.9 puntos, seguido de Bienvenidos a ganar con 2.2, Pasó en América con 1.2 y Se siente Argentina en la Televisión Pública con 0,2. Por su parte, The Balls con Guido Kaczka arrancó con 4,0 y se mantuvo entre los 2 y 3 puntos.

A las 23.15 h, debutó Pasapalabra famosos en formato de tira diaria que arrancó con un piso de 11,7 puntos. Roberto Moldavsky, Paulo Kablan y Valentín Giordano Yankelevich se enfrentaron a Malena Guinzburg, Marcos ‘Bicho’ Gómez y Fernando Sanjiao en un Rosco donde se sacaron chispas, por tres millones de pesos, capitaneado por Iván de Pineda. El ciclo de entretenimientos se mantuvo entre los 7 y 8 puntos liderando la franja.