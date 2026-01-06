Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación del año de Masterchef

Con la salida de Momi Giardina ya son diez los famosos quedaron fuera de Masterchef Celebrity. A medida que pasan las semanas, el ciclo que conduce Wanda Nara se vuelve cada vez más complejo y las exigencias de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis crecen. En esta instancia de la competencia, ya no se puede presentar un plato cualquiera, ya que el camino hacia la final está cada vez más cerca. Luego de que Leandro ‘Chino’ Leunis consiguió ganar el delantal blanco, pasaporte a la próxima semana, con las ribs que preparó con los ingredientes del mercado extremo, la Joaqui, Claudio ‘Turco’ Husaín, Sofi Martínez, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Sofi Gonet, Miguel Ángel Rodríguez, y Marixa Balli, tuvieron que darlo todo para seguir dentro del programa.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Lucila ‘Tora’ Villar, Diego Poggi y Grego Roselló contra Daniela Celis, Luchi Patrone y Kennys Palacios versus LAM, Bendita y el cine de eltrece, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 8.7 puntos, mientras que “El mundo del espectáculo” se posicionó segundo con 3.6. Detrás estuvo el programa de espectáculos de Ángel de Brito con un pico de 3.2 puntos de rating con la presentación de las nuevas angelitas, en su temporada número once. Pasadas las 22.15 arrancó la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 9.1. Mientras el resto de los participantes supervisan todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera de juego. Los famosos tuvieron que sortear la prueba de cocinar el mejor plato con mollejas en 60 minutos. “Las pueden blanquear previamente en agua o cocinar directamente con el fuego muy bajo”, les indicó Betular. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 10.3.

Por su parte, “El curioso caso de Benjamin Button” se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4.2 puntos, cifras acordes con la temporada de verano. Polémica en el Bar en su nuevo horario de las 22 con un pico de 2.4 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 1.8, se mantuvieron tercero y cuarto, respectivamente. Mariano Iúdica junto a Diego Moranzoni, Karina Iavícoli, Diego Guelar, el periodista Javier Calvo, la politóloga Ana Milagros Parra y Gabriel Schutz hablaron, entre otros temas, de la situación de Venezuela con Rolando Graña desde Cúcuta, Colombia.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. La primera en presentar su plato fue Evangelina Anderson, milanesa de mollejas con puré de hinojos, por el que fue felicitada. Luego fue el turno del Turco Husaín que presentó mollejas a la crema de queso azul y zanahorias glaseadas, seguido de Ian Lucas con mollejas a la plancha con puré de chauchas y un chutney de durazno y damasco, poco logrado.

Sofi Martínez preparó una picada gourmet que no convenció, la Reini sorprendió con unas molleja a plancha con cremoso de zanahoria, cardamomo y anís y Marixa Balli cocinó mollejas a la plancha con ensalada fresca de manzana, apio, durazno y perejil. Miguel Ángel Rodríguez presentó mollejas a la sartén con provenzal y arroz de color y la Joaqui, mollejas sobre puré de zanahoria con criolla de manzana, pepino y eneldo.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 11.9 puntos, en la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la periodista deportiva fue eliminada. “En algún momento tenía que pasar. Muchas gracias a todos, tengo un nudo en la garganta, yo vengo del palo del periodismo donde el protagonista siempre es el otro y acá hay que sacar ese personaje, con lo cual fue un aprendizaje muy grande. Esto para mí fue como un viaje de egresados”, se despidió visiblemente emocionada.