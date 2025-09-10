Rating: de la derrota selección nacional en Ecuador a las ternas de los premios Martín Fierro

Tras el encuentro entre Argentina y Venezuela en el estadio Monumental que promedió 27.2 puntos, mucha era la expectativa que generó el cierre de la participación del equipo argentino en las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a 2026, enfrentando en Guayaquil a la selección de Ecuador. Ambos se cruzaron en 41 oportunidades y la albiceleste se impuso en más de la mitad de los encuentros. Los dos llegaron al campo de juego con la tranquilidad de haberse clasificado, sin embargo lo dieron todo.

A las 19.30 arrancó la previa con un piso de 9.1 puntos, desde el campo de juego. El partido comenzó unos minutos después de las 20, con relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, en el estadio Monumental de Guayaquil con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, con 16.4 de rating para Telefe. Además pudo verse en la señal de cable de TyC Sports que obtuvo entre 12 y 13 puntos.

Los demás programas se vieron muy afectados por el encuentro que atrapó todo el interés. Solo en el entretiempo pudieron crecer un poco, aunque sus números estuvieron muy por debajo de lo habitual. Telenoche logró tocar los 3.4 puntos, mientras que LAM y Bendita estuvieron entre 2 y los 2.7.

En el primer tiempo, la tarjeta roja a Nicolás Otamendi y el penal concedido por Nicolás Tagliafico sobre el final pusieron a la selección en una situación muy complicada. La marca máxima fue de 23.8 puntos.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 20.4 puntos y llegó a una marca máxima de 25.4, números que solo obtiene la televisión abierta con un partido de futbol de la selección nacional y que duplica cualquier promedio del ciclo más exitoso del prime time. La albiceleste tuvo una deslucida defensa y Enner Valencia hizo el único gol de partido.

Como suele suceder cada vez que hay un gran evento en vivo que atrae mucha audiencia, Telefe aprovecha para promocionar su programación. Esta vez, Vero Lozano anunció las ternas de los premios Martín Fierro para televisión abierta, en una edición especial de Cortá por Lozano. Pasadas las 22.15, junto a Luis Ventura, presidente de APTRA, con un piso de 14.4 puntos, la conductora fue develando a todos los nominados que participarán de la ceremonia del lunes 29 de septiembre. La transmisión fue bajando pero se sostuvo entre los 7 y 8 puntos, liderando.

Vero Lozano anunció las ternas de los premios Martín Fierro junto a Luis Ventura

Al término del partido, los programas de la competencia pudieron de a poco recuperarse. Buenas noches familia logró trepar a los 6.3 y Bienvenidos a ganar a los 2.1 puntos. En Trato Hecho, Nazarena y Barbie Vélez visitaron a Santi Maratea con el objetivo de cumplir un deseo importante para su familia: asistir al Mundial de fútbol 2026. En la sexta ronda hicieron una contraoferta de $ 1.860.000 que fue rechazada por la banca. Persistieron, hasta que al final del programa, que obtuvo un pico de 1.7 puntos, abrieron su maletín y se llevaron 2 millones de pesos.

Nazarena y Barbie Vélez visitaron a Santi Maratea

En cuanto a Mario Pergolini, Otro día perdido viene cosechando buenos números y anoche con un mano a mano con Julio Chávez logró llegar a los 5.8 y estuvo peleando el liderazgo cabeza a cabeza con Telefe. El actor logró relajarse y pudo hablar de su vida, sus trabajos y la manera que tiene de relacionarse con el mundo.

Mario Pergolini, mano a mano con Julio Chávez

La noche de este martes demuestra que cuando la propuesta es atractiva, la audiencia está dispuesta a seguir consumiendo contenidos en televisión abierta. De eso se trata.