LA NACION

El insólito método de Juana Repetto para revelar el sexo de su tercer hijo

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz compartió la fiesta de revelación que llevó a cabo en su casa, inspirada en la de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
El insólito método de Juana Repetto para revelar el sexo de su tercer hijo
El insólito método de Juana Repetto para revelar el sexo de su tercer hijo

A pocos días de anunciar que está a la espera de su segundo hijo con Sebastián Graviotto -de quien está separada-, Juana Repetto sorprendió al mostrar el insólito método con el que llevó a cabo la revelación del sexo del bebé que está en camino.

Juana Repetto está separada de Sebastián Graviotto desde principios de año (Foto: Instagram @juanarepettook)
Juana Repetto está separada de Sebastián Graviotto desde principios de año (Foto: Instagram @juanarepettook)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.7 millones de seguidores, la actriz publicó un video en el que estaba acompañada de Toribio y Belisario, sus dos pequeños, y su hermano Bautista Lena. Aunque al principio su primogénito le pidió que se inspirara en Julián Álvarez y Emilia Ferrero -quienes develaron que se trataba de un niño al explotar en tonos azules la pelota que el futbolista pateó al arco-, el procedimiento fue otro.

Toro quería el #genderrevealparty de Julián Álvarez, pero esto es lo que logramos, muy JuaRepetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy, que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito! Gracias Johan”, escribió en la descripción del posteo.

En el video se la vio a punto de cortar una torta, de la que se esperaba ver el color del relleno. Como suele ocurrir en estos eventos, si es rosa, es una nena y si es celeste, un varón. Asimismo, Bautista sostenía un globo y su sobrino se preparaba para pincharlo. Al momento de dar a conocer la noticia, Juana cambió la edición del clip y lo pasó a blanco y negro, lo que dejó expectantes a los usuarios.

Juana Repetto dejó en suspenso a sus seguidores de Instagram (Foto: Instagram/@juanarepettook)
Juana Repetto dejó en suspenso a sus seguidores de Instagram (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Muchos de los seguidores se animaron a adivinar, mientras que otros expresaron su ansiedad. “Es varón en el otro video, él dice se viene el tercero”; “Me encantaría que sea nena porque ya tenés dos príncipes y te falta la princesa”; “Ay, nooo ahora quiero saber!! Las caritas de ellos! Ame la expectativa de Toro! Es tan dulce”; “Si se fijan bien cuando saca el cuchillo Juana es crema rosa, es Nena, si hubiera Sido crema azul hubiese manchado el cuchillo de una” y “No nos hagas esto. Queremos saber”, fueron solo algunos.

Cómo anunció Juana Repetto su embarazo

“Acabo de tirar la bomba del año en un reel. Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”, así fue que la actriz de 38 años le anticipó, días atrás, a sus seguidores una inesperada noticia. En el video en cuestión que subió a su feed de Instagram se la pudo ver con un test de embarazo positivo. De esta manera, confirmó que está nuevamente en la dulce espera junto a Graviotto, su exmarido, de quien se separó a principios de este año.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo
El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

Tras la confirmación, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto le mandó un mensaje de voz a Pepe Ochoa para LAM (América TV) y reconoció que el embarazo “fue extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable”.

La palabra de Juana Repetto tras anunciar su embarazo por redes sociales
La palabra de Juana Repetto tras anunciar su embarazo por redes sociales

“Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano”, reflexionó y agregó: “Quiso venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa. Está todo muy bien, por suerte, viene todo bien. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento, por suerte. Así que, muy contenta de la decisión de seguir en esta manera”.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido
    1

    Jimena Cyrulnik: las vacaciones en España, la vuelta a la tele, su faceta diseñadora y la singular convivencia con su marido

  2. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo, radicada en Sudamérica, cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria
    2

    Mi abuelo, el último emperador. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo cuenta la fascinante historia de Carlos I de Austria

  3. De las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto
    3

    En fotos: de las mañas de “soltero eterno” de Leonardo DiCaprio al osado look de Emily Blunt en Toronto

  4. Juanita Tinelli volvió a apostar al amor
    4

    Juanita Tinelli está de novia: quién es el joven que la enamoró

Cargando banners ...