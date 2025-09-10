El insólito método de Juana Repetto para revelar el sexo de su tercer hijo

A pocos días de anunciar que está a la espera de su segundo hijo con Sebastián Graviotto -de quien está separada-, Juana Repetto sorprendió al mostrar el insólito método con el que llevó a cabo la revelación del sexo del bebé que está en camino.

Juana Repetto está separada de Sebastián Graviotto desde principios de año (Foto: Instagram @juanarepettook)

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.7 millones de seguidores, la actriz publicó un video en el que estaba acompañada de Toribio y Belisario, sus dos pequeños, y su hermano Bautista Lena. Aunque al principio su primogénito le pidió que se inspirara en Julián Álvarez y Emilia Ferrero -quienes develaron que se trataba de un niño al explotar en tonos azules la pelota que el futbolista pateó al arco-, el procedimiento fue otro.

“Toro quería el #genderrevealparty de Julián Álvarez, pero esto es lo que logramos, muy JuaRepetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy, que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito! Gracias Johan”, escribió en la descripción del posteo.

En el video se la vio a punto de cortar una torta, de la que se esperaba ver el color del relleno. Como suele ocurrir en estos eventos, si es rosa, es una nena y si es celeste, un varón. Asimismo, Bautista sostenía un globo y su sobrino se preparaba para pincharlo. Al momento de dar a conocer la noticia, Juana cambió la edición del clip y lo pasó a blanco y negro, lo que dejó expectantes a los usuarios.

Juana Repetto dejó en suspenso a sus seguidores de Instagram (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Muchos de los seguidores se animaron a adivinar, mientras que otros expresaron su ansiedad. “Es varón en el otro video, él dice se viene el tercero”; “Me encantaría que sea nena porque ya tenés dos príncipes y te falta la princesa”; “Ay, nooo ahora quiero saber!! Las caritas de ellos! Ame la expectativa de Toro! Es tan dulce”; “Si se fijan bien cuando saca el cuchillo Juana es crema rosa, es Nena, si hubiera Sido crema azul hubiese manchado el cuchillo de una” y “No nos hagas esto. Queremos saber”, fueron solo algunos.

Cómo anunció Juana Repetto su embarazo

“Acabo de tirar la bomba del año en un reel. Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”, así fue que la actriz de 38 años le anticipó, días atrás, a sus seguidores una inesperada noticia. En el video en cuestión que subió a su feed de Instagram se la pudo ver con un test de embarazo positivo. De esta manera, confirmó que está nuevamente en la dulce espera junto a Graviotto, su exmarido, de quien se separó a principios de este año.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

Tras la confirmación, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto le mandó un mensaje de voz a Pepe Ochoa para LAM (América TV) y reconoció que el embarazo “fue extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable”.

La palabra de Juana Repetto tras anunciar su embarazo por redes sociales

“Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano”, reflexionó y agregó: “Quiso venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa. Está todo muy bien, por suerte, viene todo bien. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento, por suerte. Así que, muy contenta de la decisión de seguir en esta manera”.