Rating de la tv: de la goleada de Argentina a Costa Rica al pase de factura de Wanda Nara a Maxi López en Masterchef

Tras un exitoso súper lunes en el que el debut de Masterchef Celebrity promedió 17.2 puntos y la final de La Voz Argentina, con polémica incluída, marcó 15.4, Telefe puso en pantalla el partido amistoso de la Selección nacional versus Puerto Rico. El equipo conducido por Lionel Scaloni disputó dos amistosos en Estados Unidos y había mucha expectativa, tras los buenos números de rating que cosechó el encuentro con Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

La previa del partido arrancó a las 20.40, con Sofi Martínez desde el campo de juego, con un piso de 10.2 puntos. Con los relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, junto a todo el equipo de Deportes Telefe, a pasadas las 21.10, en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami de Lionel Messi, comenzó el encuentro y cosechó 17.6 por Telefe. También fue emitido en vivo por TyCSports.

A los 14 minutos, Argentina convirtió tuvo la primera llegada al arco contrario. Giuliano Simeone habilita a Gonzalo Montiel, Messi patea al arco y la pelota da en el travesaño. Luego, Nicolás González remató de volea y Alexis Mac Allister fue el autor del primer gol. El número de rating escaló hasta los 19.8. Pocos minutos después, Messi le da un pase a Montiel que marcó 2 a 0, en el segundo palo. A los 35 minutos, Mac Allister marcó el tercero y el encuentro subió a 21.4 puntos, la marca máxima de la primera etapa.

En el entretiempo, los demás programas pudieron subir sus números: Buenas noches familia trepó hasta los 5.6 puntos y quedó segundo en la franja. Por su parte, Pasó en América se mantuvo tercero con un pico de 2.4 y Bienvenidos a ganar con Laurita Fernández marcó 1.7. Durante la pausa, Telefe anunció que en 2026 vuelve Popstars a la pantalla para descubrir nuevas voces, nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo. Hace 25 años, el formato cambió la historia de la televisión y encendió los sueños de toda una generación. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que descubrió talentos, creó ídolos y demostró que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad.

El segundo tiempo arrancó con 19.2, liderando la noche. A los 19 minutos, Steven Echevarria, del equipo caribeño, con un gol en contra, puso a la Argentina 4 a 0 frente a Puerto Rico. Luego llegó el quinto y el sexto de la mano de Lautaro Martínez y el rating escaló a los 22 puntos, la marca máxima de la noche.

A las 22.45 comenzó Otro día perdido con un piso de 4.1 puntos. Mario Pergolini mano a mano con Federico Bal se sostuvo entre los 4.4 y los 5.3 puntos. El conductor repasó con el actor sobre la relación con su madre, su fama de infiel y el vínculo con las mujeres. Minutos después, Polémica en el bar comenzó con 1.2 puntos, con un sketch sobre el encuentro del Presidente Javier Milei con Donald Trump. Con Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Luis Ventura, Diego Moranzoni y el personaje de Figuretti, Mariano Iudica pasó por todos los temas del día.

Pasadas las 23 arrancó el segundo episodio de Masterchef Celebrity, con el piso de 18.8 puntos que le dejó la goleada del equipo argentino. Los otros 12 participantes que quedaron pendientes tuvieron que cocinar su mejor plato como carta de presentación. Pero como en este programa nada es lo que parece, antes de pasar a la cocina, cada famoso tuvo que sacar una carta con un ingrediente clave que debían usar en sus preparaciones. Este martes debutó Maxi López en una de las cocinas más famosas del país y como era de esperar tuvo un picante cruce con Wanda Nara. La “Bad bitch” le pasó factura sobre su nueva esposa: “Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda”, comentó la conductora. “Los dos metimos cambios”, respondió su exmarido. “A vos te fue mejor con tu cambio”, chicaneó la mediática. El concurso culinario se mantuvo arriba de los 13 puntos.

Una noche que por los números de rating recordó a otras épocas de la televisión. Hoy sólo el fútbol mueve la aguja dentro de una industria que necesita renovarse con nuevas propuestas si quiere seguir seduciendo al público.