Rating: del debut de los cuartos de final de La Voz Argentina a los 54 millones de pesos que entregó Guido Kaczka

Este lunes comenzó lo que será la última semana de La Voz Argentina. El ciclo que conduce Nicolás Occhiato empezó la cuenta regresiva con una instancia clave, los cuartos de final. Cada equipo llegó a esta fase con solo cuatro talentos, quienes deberán darlo todo en el escenario. Tras cada interpretación, Soledad Pastorutti, Miranda, Luck Ra y Lali Espósito votan individualmente para evaluar a todos los participantes, sin importar el team al que pertenezcan. Al cierre de la noche, el veredicto es implacable: los dos concursantes de cada equipo que obtengan la menor cantidad de puntos quedarán eliminados. Solo dos voces por equipo lograrán el pase a la semifinal.

A las 21.55 arrancó la primera parte de los cuartos de final con un piso 9.3 puntos liderando la franja. Fue el turno del team Lali y Luck Ra. Abrió la pista Jaime Muñóz que interpretó “Recuérdame” de Carlos Rivera, seguido de Giuliana Piccioni que cantó “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro. A Alan Lez le tocó un tema de Prince, “Kiss”, y, por último, Valentino Rossi optó por “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz. Cuando se conoció que Alan y Jaime pasaron a la semifinal que se disputará el miércoles, por el voto de los coaches, el rating subió a los 11.4 puntos, el pico de la noche.

Del team Luck Ra, Federico Mestre interpretó “Tal vez”, de Marama, Nathalie Aponte eligió “Bang bang” de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj, Nicolás Beringher cantó “Honesty”, de Billy Joel y, finalmente, llegó el turno de Thomas Dantas con “Photograph”, de Ed Sheeran. Nicolás y Nathalie fueron los dos elegidos para continuar en carrera.

Por su parte, Buenas noches familia con Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7 puntos con Benicio de 12 años que cantó para ayudar a su hermana, Cielo de 4, y el público les donó 54 millones de pesos. El joven logró conmover al conductor por su actitud y a toda la audiencia. “Ahí va el hermano, bancando los trapos el hermano de 12, con la hermana de 4, entre los dos suman 16. La cantidad de buenos hermanos que hay, acá hay dos preciosos”, comentó Guido mientras los niños se abrazaban. Por su parte, Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández, se ubicó tercero en la franja con 2.6 y Pasó en América marcó 2.2, con el resumen del día. A las 22.45 comenzó Otro día Perdido con 5.2 puntos, segundo en la franja. Mario Pergolini con un mano a mano con Mercedes Morán se sostuvo entre los 4.3 y 5.2 puntos. La actriz repasó parte de su carrera, sus comienzos estudiando sociología y adelantó un proyecto de ficción que tiene para Netflix.

Buenas noches familia con Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 7 puntos con Benicio de 12 años que cantó para ayudar a su hermana, Cielo de 4, y el público les donó 54 millones de pesos

Unos minutos antes de las 23 arrancó Polémica en el bar con 1.4, cuarto en la franja, con el debate sobre la presentación del libro del Presidente Javier Milei. Con Charlotte Cannigia, Diego Moranzoni, Diego Recalde, Silvina Escudero, Javier Calvo y Gabriel Anello, el ciclo volvió a la discusión de la actualidad. El toque de humor lo dio Iván Ramírez con la imitación del líder libertario. América TV se mantuvo cuatro en la franja entre los 0.9 y 1.2. Al término de La Voz Argentina, llegó Pasapalabra que lideró arriba de los 6 puntos.

Los próximos días serán claves en La Voz Argentina porque cada vez quedarán menos integrantes y el miércoles se definirán los cuatro participantes que se jugarán el todo por el todo en la gran final. De los castings presenciales a los que concurrieron más de 20 mil personas, el doble que en la edición anterior, y de los más de 6300 videos que subieron a TikTok, finalmente, uno por team tendrá la chance de convertirse, entre el lunes y martes próximo, en el mejor cantante amateur del país.