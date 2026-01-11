Rating. Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata pero Telefe no le dio respiro con Masterchef

El nuevo año trajo varias modificaciones en los diferentes canales de aire, en la búsqueda de seducir al público que se alejó de la pantalla chica. Eltrece es el canal que más cambios hizo dentro de su programación: al debut de Benjamín Vicuña al frente de The Balls y Jimena Monteverde con La cocina rebelde, este sábado Mirtha Legrand estrenó su temporada 58 desde Mar del Plata. La conductora y su nieta, Juana Viale, harán sus programas desde la ciudad feliz durante todo enero.

Mirtha Legrand estrenó una nueva temporada de verano en Mar del Plata

En el año que la diva cumplirá 99 años, comenzó su nueva temporada acompañada de una mesa de hermanos, Lucía y Joaquín Galán fueron de la partida, junto con Soledad y Natalia Pastorutti. Pero como el poco rating que hay se lo disputa toda la televisión, Telefe no le dio respiro. Y para esto, decidió programar un especial del ciclo de mayor audiencia del canal. Pasadas las 21.10 comenzó una edición diferente de Masterchef Celebrity con Wanda Nara, Damián Betular, Donato de Santis, Germán Martitegui y los protagonistas de las cocinas más famosas del mundo reaccionando a los momentos destacados de la semana. El ciclo arrancó con un piso de 6.1 puntos que le dejó el cine, liderando la franja. “Vamos a repasar todas esas cosas que hablamos detrás de cámara”, adelantó la conductora al abrir el programa. Los cuatro, con un paquete de pochoclos en mano, repasaron todo lo que pasó: comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Fue el momento de descubrir la otra cara de la competencia, en una semana donde la visita de Yanina Latorre, reemplazando a Maxi López, revolucionó las cocinas.

La conductora y los jurados de Masterchef Celebrity

A las 21.30 debutó la nueva temporada de La noche de ML con un piso de 3.2 puntos que le dejó el cine de eltrece, segundo en la franja. “Estoy muy feliz de empezar esta nueva temporada desde Mar del Plata, venga que está divina, hay que veranear acá. Los argentinos tienen que veranear acá”, aconsejó la diva mientras describía su look y recibía flores. Con sus invitados en la mesa, la Chiqui le advirtió a Joaquín Galán: “¡Bendito tu eres! Si podés hablar, te felicito”. Los comienzos de Soledad, el repaso de la carrera de los Pimpinela, la operación de páncreas de Lucia y la supuesta pelea de las hermanas Pastorutti fueron parte de los temas de la mesaza. “Soy la única mujer en el mundo con esta edad trabajando en televisión pero no pienso decir el año en que nací. Hacer este programa me da una enorme felicidad”, bromeó Mirtha con sus comensales.

En la pantalla de canal Nueve debutó Sábados con Jey, a las 21, con 1.1. Mammón conversó con Ruben Rada, Edith Hermida, Belén Francese y Franco Bagnato, en una charla donde pasaron por todos los temas. Mientras que en América, Secretos verdaderos conducido por Daniel Ambrosino se mantuvo con picos de 1.4, tercero en la franja con un programa especial dedicado a la denuncia por violencia de género que hizo Romina Gaetani contra su expareja Luis Cavanagh.

La competencia la lideró Telefe con la emisión especial de Masterchef Celebrity con un pico de 7.1 puntos versus los 4.1 de La noche de ML, que finalizó con un mini recital de todos los cantantes. Números de un verano difícil en materia de rating, donde los programadores se las tendrán que ingeniar para atraer al público.