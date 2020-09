El analista político repasó diferentes aspectos de los nueve meses de la gestión del Gobierno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 19:00

A más de nueve meses de haber comenzado su mandato, la imagen de Alberto Fernández se ha visto afectada por al menos dos factores: el manejo de la pandemia de coronavirus y la situación económica. Invitado al programa Nada personal (elnueve), Raúl Timerman analizó la realidad que viven millones de argentinos y consideró que las personas tienen miedo de lo que pueda ocurrir en un futuro cercano.

"Le tocó gobernar en un momento muy malo. Consiguió un avance importante con la deuda externa. Se pensó que iban a pasar muchas más cosas buenas después de eso pero no pasaron y estamos en medio de una pandemia que no cede. Se tomaron las medidas necesarias para que el sistema aguante, y está aguantando pero la pandemia no cede", dijo el reconocido analista.

En cuanto a la imagen del Presidente, Timerman aseguró que "es evidente que se ha ido debilitando, ha disminuido su imagen positiva" y agregó "todos los que no lo votaron y adherían al trabajo que hacía en todo este tiempo lo perdió". "Hizo cosas muy bien y también cometió errores, comunicó mal, se contradijo, se habla demasiado. El Presidente no tendría que decir nada", sentenció. También contó que "la clase media piensa de Alberto Fernández que es un hombre dialoguista, conciliador, que habla, que usa la palabra". "A Horacio Rodríguez Larreta lo relacionan con la gestión. Piensan que Alberto habla y que Horacio hace".

Por último se refirió al efecto que está teniendo la pandemia en la sociedad: "La agente está atemorizada, tiene miedo de contagiarse. Tienen miedo de sufrir un ataque violento de inseguridad, tienen miedo de perder el empleo y quedarse sin trabajo. Tienen todos esos miedos, esos miedos se refieren a que la gente tiene miedo a su futuro".