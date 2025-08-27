Reacciones y mensajes de despedida por la muerte de Eusebio Poncela

Eusebio Poncela murió este miércoles a los 79 años en su casa de El Escorial, Madrid, víctima de un cáncer que padecía desde hacía un año. El actor emblemático del cine español, conocido por papeles en películas como La ley del deseo, de Pedro Almodóvar, y Arrebato, entre otros films, fue despedido por varios artistas de su país y del mundo, que reconocieron su calidez humana y su talento.

Poncela contó con una trayectoria muy destacada por su versatilidad y por haber trabajado con algunos de los directores más influyentes del cine español. También fue pintor, productor y guionista, y se destacó tanto en cine, teatro y televisión por su riesgo artístico e intensidad interpretativa.

Dentro del mundo artístico fue muy querido por sus colegas, por eso ante la noticia de su muerte recibió diversas despedidas muy cariñosas, que reconocieron su bondad y su creatividad como intérprete.

Todos los mensajes de despedida a Eusebio Poncela

Antonio Banderas, uno de los actores españoles más importantes de la historia, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Me encuentro en el tráiler de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela. Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia”.

La despedida de Antonio Banderas

“Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor. Con él compartí La Ley del Deseo, un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz, enigmático y querido amigo”, comentó Banderas.

Por su parte, Fito Páez también aprovechó para despedirse del actor y se rindió ante su talento. “Eusebio Poncela fue uno de los más grandes actores del mundo. Todo mi amor para sus familiares y amigxs en esta hora amarga. Nuestro tiempo juntos me lo llevo conmigo”, aseguró el músico en su cuenta de X.

La despedida de Fito Páez

El actor argentino nacionalizado español, Juan Diego Botto, le dedicó un emotivo mensaje a Poncela y recordó los encuentros que tuvo con él. “Adiós Eusebio. Viviste tan intensa y apasionadamente que marcaste una época del cine de nuestro país. Guardaré siempre el recuerdo de haber compartido contigo ese maravilloso rodaje que fue Martín H. Hasta siempre, eterno Eusebio Poncela”, escribió.

La despedido de Botto

Pedro Mari Sánchez, actor español que compartió trabajos con Poncela, eligió palabras bastante poéticas para darle el último adiós a su amigo. “Era de esos especiales. En todo: aspecto, manera de interpretar, de vivir, de mirar al mundo y a esta profesión. Enamorado y distante al tiempo de ambos, no se fueran a creer que lo tenían ganado por completo. Adiós, querido amigo. Se nos fue uno singular”, aseguró.

La despedida de Pedro Mari Sánchez

La carrera de Eusebio Poncela está marcada por la intensidad, la colaboración con directores de prestigio (Almodóvar, Saura, Zulueta, Suárez) y por un estilo interpretativo singular que lo convirtió en uno de los actores más influyentes del cine español de finales del siglo XX. Por este legado, el público y sus colegas lo despidieron cariñosamente.