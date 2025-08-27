Murió una jugadora de hockey de 20 años por una grave enfermedad

Morena Tévez, jugadora de hockey en Gimnasia y Esgrima y Estudiantes, ambos clubes de La Plata, murió esta semana a los 20 años. Hace casi un año que vivía en España, donde viajó para estar con su papá, y fue en medio de esa experiencia, que tuvo que enfrentar una leucemia linfoblástica aguda que le diagnosticaron de un día para otro. Su historia se volvió viral en las redes sociales, en especial porque mediante su cuenta de Instagram contaba a diario cómo avanzaba la enfermedad y detallaba los tratamientos a los que se sometía. Lo hizo siempre con una sonrisa y transmitiendo vida y energía pese a atravesar el peor momento.

Cuando “Momina” -como le decían en su círculo cercano-, terminó la secundaria en el colegio San Carlos, viajó al país europeo para reencontrarse con su papá, a quien no veía hacía dos años. En uno de los videos que subió a su perfil, dejó entrever parte de ese suceso emotivo. Allí también pasó tiempo con tíos y primos y recorrió algunos lugares que jamás visitó, como Barcelona.

Así llegaba Morena Tévez a España para reencontrarse con su padre

En medio de esa travesía que la llevó hasta la península ibérica para cumplir con un sueño, como se describe en la cuenta, fue hasta Italia para tramitar la ciudadanía. En medio de ese proceso, Tévez comenzó a sentirse mal y notó que algo no andaba bien en su cuerpo. Empezó a perder mucha sangre por la nariz, tenía fiebre, dolores físicos grandes y moretones. Eso llamó la atención de la joven y de su familia, que rápidamente le sugirieron hacerse análisis.

Antes de establecerse en España, Morena jugó al hockey (Fuente: Instagram/@m.i.t25)

En abril del año pasado, le diagnosticaron leucemia aguda y su vida dio un giro total. Lejos de privarse de la vida pública, en el perfil de la red social antes mencionada, empezó a compartir -con ayuda de su mamá-, reels de sus jornadas en el hospital. En un principio, posteó la captura de un chat WhatsApp, donde ella manifestaba su preocupación por las hemorragias repentinas. Más tarde, compartió también el momento en que se rapó la cabeza cuando empezó las quimioterapias y mostró la impresionante cantidad de pastillas que debía tomar por día.

Morena Tévez jugó al hockey en Estudiantes y en el club Gimnasia y Esgrima de La Plata (Fuente: Instagram/@m.i.t25)

Al conocer la causa, la internaron en el Hospital Universitario Valle de Hebrón, en Barcelona. Desde allí subía cómo era el tratamiento al que se sometía y el cuidado que las enfermeras y especialistas le brindaban.

Su situación se hizo conocida cuando Federico Tévez, exfutbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata y actual jugador en el club Quilmes, realizó una campaña solidaria entre diferentes centros deportivos para enviarle dinero a su hermana, con el fin de cubrir los gastos médicos y la estadía de su familia. Además, Gabriela, su madre, viajó a España para estar cerca de ella.

En enero, cuando empezó a hacerse público el diario de esta “guerrera” -como la definió su madre-, se posteó un carrusel con fotos de ella en su mejor momento, y su madre resumió así su vida: “Es una chica imposible de no querer. Tiene una sonrisa que enamora y difícil de olvidar. Es simpática, alegre, un poco peleadora, siempre defendiendo a los demás. Jugó al hockey en el club de sus amores Estudiantes de La Plata, y luego en Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde salieron campeonas y encontró unas amigas de oro. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos y ya sabía que su futuro iba a estar en el Viejo continente, así que se tomó un año sabático, pero antes se dedicó a trabajar: fue moza y vendedora de ropa”.

El comunicado que emitió el club Gimnasia y Esgrima de La Plata (Fuente: Instagram/@m.i.t25)

Al tener noción de su muerte, mediante sus cuentas oficiales, el club Gimnasia subió una foto de ella en el campo de juego y un comunicado al respecto: “Enviamos nuestro pésame y acompañamos a la familia y amigos de Morena Tévez. More fue una gran compañera que nos deja miles de recuerdos en El Bosquecito y en las jornadas junto a Las Lobizonas. ¡Siempre con nosotros!”.

Los saludos de despedida de sus seres queridos y personal de salud (Fuente: Instagram/@m.i.t25)

Además, en las historias de Instagram de la cuenta de Tévez, se replicaron los saludos de cariño de sus amigas y del personal de salud del hospital catalán. Alguno de los más destacados decían: “Por siempre en nuestros corazones”; “Siempre hay pacientes que traspasan, enseñan y marcan. Vuela alto” y “Hoy una estrella más brilla en el universo”.