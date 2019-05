Recitales indoors: 8 propuestas para vibrar con buena música

Música en vivo para disfrutar puertas adentro, a salvo del frío y aprovechando los beneficios de Club LA NACION

La llegada del invierno nos alienta a organizar programas puertas adentro, para resguardarnos del frío. Por suerte, ir a un recital no necesariamente significa estar a la intemperie, ya que las salas de la ciudad están llenas de propuestas indoors para seguir vibrando al ritmo de la música. Bandas tributo, folclore autóctono, clásicos del rock nacional, shows acústicos y ritmos urbanos latinos se ofrecen en un variado abanico. Hay lugar para todos en la cartelera musical de Buenos Aires.

Genetics en el Teatro Coliseo

Genetics, la increíble banda tributo a Genesis, se presenta en el Teatro Coliseo con tres conciertos que prometen

El viernes 31 de mayo es el primer show del ciclo que presentará Genetics este año en el Teatro Coliseo. La banda tributo a Genesis conmemora el 50º aniversario del lanzamiento del primer álbum con tres conciertos que homenajearán los discos Wind & Wuthering (31 de mayo) y The Lamb Lies Down On Broadway (7 de septiembre) y el espectáculo "The Black Show" (9 de noviembre). El grupo argentino se destaca por la fidelidad y pasión con que recrean discos enteros de la primera época del conjunto de rock británico. Para el primer show, se sumará Javier Malosetti como invitado especial en la batería, en lo que será la primera vez que Wind & Wuthering se toque en vivo y completo en nuestro país.

Dónde : Marcelo T. de Alvear 1125, Retiro

Dónde : Marcelo T. de Alvear 1125, Retiro

Chaqueño Palavecino en el Auditorio de Belgrano

En el Auditorio de Belgrano, el Chaqueño Palavecino repasará los grandes hitos de su trayectoria

El escenario del Auditorio de Belgrano se viste de folclore para recibir el viernes 31 de mayo al Chaqueño Palavecino, que recorrerá uno a uno los grandes éxitos de su extensa carrera. "33 (falta envido y truco)" es un show que festeja los últimos 33 años de trayectoria de uno de los más grandes cantores de Argentina, al tiempo que apuesta a otros tantos por venir. La sala de Virrey Loreto y Cabildo está entre las de mejor acústica de la ciudad, por lo que siempre es un placer disfrutar de la música en vivo allí.

Dónde : Virrey Loreto 2348, Belgrano

Dónde : Virrey Loreto 2348, Belgrano

Los Auténticos Decadentes en el Teatro Gran Rex

El Gran Rex será testigo de la gran fiesta de Los Auténticos Decadentes el 14 y 15 de junio

Después de tres funciones agotadas en abril, los Decadentes vuelven al Gran Rex con shows el 14 y 15 de junio. Es que la gira "Fiesta Nacional" está arrasando en América Latina; más de 90.000 espectadores ya la disfrutaron y ahora le toca a los argentinos. Este formato lleva al vivo toda la magia del último disco de la banda, un MTV Unplugged en el que su repertorio se vuelve acústico y elegante, con una puesta de inspiración porteña y decenas de instrumentos artesanales. Hubo y habrá invitados de lujo como Juan Ingaramo, Joaquín Levinton, el Mono Fabio y La Bomba de Tiempo. Ahora sí, última oportunidad para ser parte de esta fiesta.

Dónde : Av. Corrientes 857, San Nicolás

Dónde : Av. Corrientes 857, San Nicolás

Miss Bolivia y El Pepo en Ciudad Cultural Konex

El mejor antidomingo se vive en el Konex, con Miss Bolivia y El Pepo

Después de una larga espera, Miss Bolivia vuelve a la trasnoche en el Konex. El domingo 16 de junio a la medianoche (a no desesperar, que el lunes es feriado) se viene un show potente y explosivo para ponerle ritmo a la madrugada y bailarle al invierno en puerta como solo ella lo sabe hacer. Toda esta magia sucederá en la Sala de las Columnas y tendrá un show de cierre, a cargo de El Pepo, uno de los artistas más consagrados de la movida tropical que, con su Superbanda Gedienta, hará sonar sus cumbias villeras para terminar la noche bien arriba. ¡En tu cara, domingo!

Dónde : Sarmiento 3131, Balvanera

Dónde : Sarmiento 3131, Balvanera

Abanico variado en La Trastienda

En la generosa cartelera de La Trastienda de los próximos meses también hay lugar para Vicentico, que deleitará con sus éxitos el 11 y 12 de julio

Imposible elegir uno solo de los espectáculos que se están cocinando en esta exquisita sala del centro porteño. Nonpalidece vuelve a tocar acá de local y agregó funciones para el 14 y 15 de junio tras haber agotado las localidades de la semana anterior; se esperan nuevos temas y los éxitos de siempre. El 22 de junio llega El Plan de la Mariposa (también con nueva fecha después de agotar las funciones de mayo) con su proyecto de rock libre cargado de funk, psicodelia y ritmos latinos. Massacre y su skate rock despiden la gira "Recuerdos al Futuro" en el escenario de La Trastienda el 29 de junio. Y el 11 y 12 de julio es el turno de Vicentico, que promete recorrer todos sus éxitos en dos fechas únicas.

Dónde : Balcarce 476, Monserrat

Dónde : Balcarce 476, Monserrat