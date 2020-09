Récord: la obra musical que dura 639 años y recién terminará de tocarse en 2640

Un órgano está tocando la obra de arte del fallecido compositor y teórico musical John Cage, en una iglesia medieval alemana (YouTube)

Una canción de dos minutos nos puede resultar bastante corta, mientras que una de ocho minutos es más larga que el promedio de pistas que encontramos en Spotify. El tiempo que dedicamos a escuchar música está inevitablemente ligado al tiempo del que disponemos para vivir. Pero, ¿qué pasa cuando, en vez de pensar una canción para una persona, ideamos una pieza para la historia, o para el universo? Entonces se materializa una composición de 639 años de duración, que bien podría ser un suspiro. En realidad, se está materializando.

Esa es la longitud estimada que tendrá la obra ASLSP, del compositor y teórico musical estadounidense John Cage. Su nombre viene de la expresión "AS Long aS Possible", que se traduce en "lo más largo posible", la máxima que dejó su creador en 1987, cinco años antes de morir. Esta particular obra de arte está siendo tocada por un órgano en la iglesia medieval de San Burchardi, en el pueblo alemán de Halberstadt.

¿Por qué un órgano?

Teniendo en cuenta la increíble durabilidad de un órgano, se decidió que este instrumento ejecutaría la longeva pieza. Pero 639 no es un número al azar: era la cantidad de años que habían pasado desde que se instaló el primer órgano en San Burchardi, cuando se inició el proyecto en el año 2000 (fue construido en 1361).

El instrumento elegido está montado dentro de una caja de madera con cristales acrílicos que cuidan la calidad sonora, y se alimenta de un fuelle eléctrico que le proporciona el flujo de aire constante que mantiene los tubos sonando todo el tiempo.

En proceso

Finalmente, la música empezó a sonar el 5 de septiembre de 2011, apoyada en una partitura de ocho páginas, una de las cuales será repetida. La unidad de tiempo más chica es de un mes, y la duración de cada parte es de 71 años.

El cálculo es complejo, pero tiene su lógica. La obra original fue tocada por el organista y compositor alemán Gerd Zacher, en 1987, con una duración de 29 minutos.

Zacher murió en 2014, pero su arte fue estirado a escala. "Proyectada a 639 años, la partitura sería de unos 47.135,5 km de longitud. Eso significa que un mes (de 639 años) serían poco más de dos segundos (de 29 minutos)", indica el sitio oficial de este fascinante experimento que terminará en el año 2640.

El último gran hito en la ejecución de tamaña canción tuvo lugar cuando el órgano cambió de acorde, el pasado 5 de septiembre de 2020 (la última variación había sido siete años atrás). Ese día, muchas personas se congregaron en la iglesia de San Burchardi en torno al atemporal instrumento, para celebrar con un aplauso el cambio de sonido casi imperceptible.