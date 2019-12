Reina Reech reveló un detalle clave de la grabación de Memorias desordenadas, el ciclo conducido por Pinky y su sobrina, Kari Araujo, al que asistió como invitada Fuente: Archivo

Este fin de semana se viralizó un polémico video de las grabaciones de Memorias desordenadas, programa conducido por Lidia "Pinky" Satragno y su sobrina Kari Araujo, que se emite todos los sábados a las 21, por la Televisión Pública. En el mismo, se la ve a la legendaria conductora, de 84 años, recostándose sobre un sofá, notablemente agotada, en medio de una entrevista que le estaban haciendo a Reina Reech. .

Este mañana, la actriz y coreógrafa habló en Involucrados y contó cómo vivió su participación en el programa. "Cuando ingresé a la nota estaba con una emoción muy grande, porque soy súper admiradora de Pinky. Todo iba sucediendo de una manera rara porque ella está muy vulnerable físicamente. Su sobrina fue desarrollando la entrevista con preguntas y ella participaba esporádicamente", comenzó a relatar Reech.

Luego, con lujo de detalles, contó lo sucedido. "De repente yo estaba hablando y Pinky agarró su almohadoncito y se acostó; de hecho, la ayudé para que no se le escape. Yo seguí la situación y dejé de hablar. Fue un momento difícil", expresó. Y enseguida dio un detalle clave que explica los motivos de su accionar. "Antes habían hecho un corte y Pinky dijo que estaba muy cansada, como que no quería seguir. La sobrina le dijo: 'Tía, falta un pedacito, ya cerramos el programa' y siguieron grabando".

"Ella hubiese preferido no hacer este último pedacito. Cuando empezó a circular este video, me llamaron de todos lados. Parece que hay una denuncia de los trabajadores del canal, que no querrían seguir trabajando en estas condiciones", señaló la conductora de Reina en Colores.

Tras desmentir que se tratara de un paso de comedia en referencia a su programa Buenas noches, Pinky, tal como aseguró su sobrina en redes para justificar la situación, aclaró: "Es mentira que se desmayó. La sentaron en una silla de ruedas y la ayudaron con el vestuario. Ella pidió sus zapatillas y le decían que se las iban a dar en el auto. Enseguida se acercó una mujer muy elegante, que era la mujer de Marcelo Araujo [productor del programa, excuñado de Pinky y padre de Kari]. Ella se ocupa del vestuario y del counseling. Me dijo que Pinky lo hace por necesidad económica y anímica, porque si no se queda en la cama y no quiere salir a ningún lado", explicó Reech.

E intentando entender la situación, reflexionó: "Yo sentí que estaba frente a una mujer muy vulnerable, que no tiene tonicidad muscular. A mí en algún momento me mantuvo el hilo de la conversación pero no tenía autonomía para moverse. Tal vez cuando una persona está en una profunda depresión, la familia busca una excusa para que salga aunque sea una vez a la semana, se arregle, maquille y no esté tirada en una cama".