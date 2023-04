Pablo Echarri habló a corazón abierto del momento más duro de su vida: “Tuve que negociar la vida de mi papá”

escuchar

Más de una década atrás, Pablo Echarri debió enfrentarse a lo que fue, quizás, el momento más difícil de su vida: negociar el rescate de su padre, quien había sido secuestrado por una banda de delincuentes que reclamaba un abultado monto en dólares para liberarlo con vida. Aunque siempre se mostró reacio a tocar el tema en los medios, durante su paso por Noche al Dente (América) recordó la traumática experiencia y compartió una sentida reflexión sobre cómo lo cambió como persona.

El 24 de octubre de 2002, Anotnio Echarri fue secuestrado por una banda de delincuentes mientras trabajaba en el puesto de diarios y revistas que tenía en el barrio de Crucecita, Avellaneda. El hombre de 66 años permaneció cautivo en una casa de Burzaco durante una semana, mientras su hijo negociaba por su vida, intentaba juntar el dinero que le habían pedido por el rescate y luchaba contra la prensa para que dejaran de hacer guardia en la puerta de su casa.

Finalmente, el calvario terminó el 29 de octubre cuando, quien años más tarde produciría y protagonizaría Resistiré, entregó los 200 mil dólares que le exigieron. 24 horas después, dos grupos de la bonaerense rescataron a Antonio y lo llevaron al encuentro de su hijo.

Pablo Echarri y su papá, Antonio archivo

A pesar de que en los años siguientes evitó referirse públicamente a dicho episodio, sentado en el sillón de Noche al Dente, Pablo expresó: “Son situaciones que ningún ser humano está preparado para sufrirlas. Entonces hay consecuencias, siempre hay consecuencias que son diferentes depende del rol que cada uno ocupe. A mi me tocó negociar la vida de mi papá, ellos se llevaron a mi papá pidiéndome el dinero que ellos creían que yo tenía. A cada paso sentía que en esa negociación podía llegar a lograr todo lo contrario y eso me desesperaba”.

Sobre cómo logró atravesar la compleja experiencia, detalló: “La pasé mal durante mucho tiempo. Me generó un estrés postraumático bastante considerable que fui diluyendo conscientemente y con mucho amor de la mujer que había descubierto (Nancy Duplá), que hacía bastante poco que estábamos, de los hijos que iban a llegar que adosaban a mi vida un punto de vista absolutamente novedoso y definitivo. Y eso me ayudó a construir ese nuevo hombre que fui”.

Pablo Echarri aseguró que Nancy Duplá fue un apoyo clave para superar el estrés postraumático tras el secuestro de su papá Instagram

Asimismo, destacó que el secuestro marcó un antes y un después en su manera de ver y entender la vida. “Como toda situación negativa en la vida, tiene un correlato positivo. Hay algo que se forja dentro de la personalidad de uno que te pone en una instancia totalmente posterior. Yo hasta ese momento era un tipo bastante banal, muy concentrado en mi mismo, me pagaban para que pensara solo en mi y en mis veleidades. Pero ese hecho me hizo conocer la verdadera dimensión del mundo que me rodeaba. Perdí la ingenuidad de un día para el otro”.

Como conclusión final, aseveró: “Esa semana tuve una pérdida de ingenuidad en tiempo récord y fue lo que construyó al hombre que vino en los tiempos posteriores”.

Antonio Echarri murió el 3 de noviembre del 2009, siete años después de haber estado una semana en cautiverio, tras permanecer internado en el Centro Gallego de Buenos Aires por una afección pulmonar crónica.

