Renata, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi se habría comprometido con su novia en España

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Nicolás Repetto y Florencia Raggi emprendieron un viaje hacia Europa, precisamente a España, donde vive Renata, la hija de ambos. Sin embargo, más allá de una simple visita, se trató del compromiso de la joven y su novia, una argentina con quien convive hace tres años.

La información fue brindada este lunes en A la tarde (América TV). “En España se vinieron a vivir hace dos o tres años, la hija de Florencia y Nicolás, que es cantante y es una chica que debutó como cantante integrando la banda ‘La Juanita’. Renata Repetto, una preciosa chica, un encanto”, expresó el periodista Gustavo Descalzi desde el Viejo Continente.

Y continuó: “Está viviendo una relación hace muchos años con una chica que de apellido es Rivera, que es modelo”.

En ese sentido, comentó que el noviazgo de su hija tomó por sorpresa al conductor. “Está apoyando esta relación y vino ahora porque esta pareja está concretando tres años de relación y le contaron que tienen ganas de profundizar”, indicó.

Mientras en el estudio del ciclo que conduce Karina Mazzocco la mayoría de los panelistas insistían que podía tratarse de casamiento, Luis Bremer dijo: “Qué lindo. Nos hacen ver de otra manera a este tierno Nico Repetto porque los padres se modifican con los hijos”. Acto seguido, Descalzi lanzó: “Lo ablandó. Ablandaron el corazón de Repetto que tiene una roca, ustedes lo saben”.

Sobre hasta cuándo se quedarían Repetto y Raggi, el cronista comentó: “Estuvieron como 15 días, ahora viajaron a Inglaterra, hicieron un paseíto y vuelven en pocos días acá (por Madrid). La sorpresa fue que esta pareja, la de la señorita con Ana Rivero, quiere progresar. Quiere avanzar, quiere ir a más”.

Y completó: “Fue una ceremonia íntima, donde le confesaron a sus padres la noticia”.

Pese a que el exconductor de Sábado Bus (Telefe) y la actriz no se refirieron directamente al compromiso de su hija, Raggi realizó un posteo en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 300.000 seguidores, una imagen de su encuentro con la joven. “Renu. Con las alas del alma desplegadas al viento”, escribió en la descripción de un tierno carrete de imágenes donde se las ve disfrutar del verano europeo.

Quién es Renata Repetto, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

La joven de 26 años estudió diseño gráfico y, al igual que su padre, se adentró en el mundo de la música. Desde 2022 vive en España junto a su novia, Ana Rivera, una modelo, con quien al principio tenía una relación de amistad.

“Nos llevamos súper, somos muy compatibles. Tenemos además mucha comunicación. Creo que es la primera vez que estoy en una relación donde todo fluye bien. Nos entendemos, nos bancamos…“, dijo en 2022 en diálogo con la revista ¡HOLA!, al momento de referirse a la convivencia, que por aquel entonces llevaba solo unos meses.

En lo que respecta a su experiencia de vida lejos de la Argentina, expresó: “Me encanta salir a caminar frente al mar por más que haga frío, me gustan sus plazas de cemento que son divinas y también los parques con mucho verde. Acá se respira un permiso a la libertad increíble, donde nadie juzga a nadie. No hay etiquetas ni miramientos sobre la sexualidad, la vestimenta o el físico”.