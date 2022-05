Revelan cuánto cobró el paparazzi que captó a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul juntos por primera vez

En los últimos días, el fotógrafo español Kari GR se volvió ampliamente reconocido en la Argentina luego de capturar la primera imagen de Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul. De forma exclusiva, el paparazzi les sacó una fotografía en medio de su paseo por Ibiza y la noticia rápidamente se divulgó por los medios de Argentina. En este marco, el periodista Juan Etchegoyen dio más información al respecto y reveló cual fue el precio que se pegaron por las postales.

“Me llegó un dato que tiene que ver con el detrás de escena de esta historia”, introdujo el periodista en su programa Mitre Live con una dosis de misterio. Luego, fue directo al punto y se refirió al importe: “Unas imágenes de esta índole tranquilamente se podrían haber vendido entre 5 mil y 10 mil euros. Por ahí ronda una foto bien sacada, con una cámara profesional. Ahora, en relación con de Paul y Tini, me llega un dato que tiene que ver con la cifra”.

El fotógrafo aportó más detalles de cómo capturó la fotografía

Si bien aclaró que en otros lugares del mundo, los medios de comunicación pagarían un precio más elevado para tener las exclusivas imágenes, reveló que en la Argentina la cifra no fue tan alta.

“El fotógrafo Kari habría cobrado 1500 euros de los medios argentinos que estuvieron dispuestos a desembolsar el dinero y tener la primicia. Esto equivale más o menos a unos 250 mil pesos, que en Argentina es mucho dinero, pero como las imágenes fueron sacadas con un celular aparentemente se pagó este precio”, explicó.

Hace algunos días, Kari Gr mantuvo un diálogo con Etchegoyen y contó más detalles de cómo fue el momento en el que sacó las fotos de la pareja. En principio, admitió que nunca imaginó todo el revuelo. “Realmente no pensé que se iba a generar tanta polémica. Aquí en España no suele haber tanta repercusión con temas como este, pero en la Argentina, por lo que he visto, sí”, contó.

Por otro lado, remarcó que Stoessel fue varias veces a Madrid, pero no solo por trabajo. “Todo esto empieza en septiembre de 2021, cuando descubrí varios viajes de Tini al Wanda Metropolitano”, expresó en alusión al estadio donde juega De Paul, que se desempeña como centrocampista en el Atlético de Madrid.

En ese sentido, indicó que logró hacer estas fotos gracias a una información que le brindó una fuente. “Me llamaron y me dijeron que el ‘Cholo’ Simeone estaba en Marrakech (Marruecos) con su mujer. Yo sabía que le habían dado dos días libres a los jugadores de Atlético de Madrid”, remarcó.

Una de las imagenes que se filtró, donde se los vio juntos a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul LAM

De esta manera, cuando una chica de Ibiza le dijo que observó a Tini pasear por la ciudad, ató los cabos. “No me dijo que estaba con De Paul ni nada, pero ya con la información de que el Cholo Simeone estaba en Marrakech y Tini aquí, me puse a investigar”, comentó.

Asimismo, el fotógrafo se comunicó con fuentes cercanas al club, quienes le dijeron que el futbolista de la selección argentina no estaba en Madrid, sino que había viajado, pero que no sabían exactamente a dónde. “Lo que me fastidió mucho es que la prensa en la Argentina sacó muy rápido la información de ellos. De Paul estuvo muy atento al teléfono en todo ese rato”, manifestó.

El audio que Camila Homs le envió al fotógrafo luego de la viralización de las imágenes

En otra parte de la entrevista, Kari explicó que diversos familiares de los implicados se comunicaron con él a raíz de las fotos que capturó: “De Paul no me envió mensaje, pero la familia de Tini sí estuvo en contacto con nosotros”.

Por otro lado, admitió que Camila Homs, expareja del jugador y con quien tiene dos hijos, le envió un audio a través de WhatsApp: “Me dijo que la está pasando mal. Enojada no estaba, pero sí estaba destrozada sentimentalmente. Ella tiene esperanzas que De Paul se canse del juego este, como un rollo o pasatiempo, y tiene esperanzas de que vuelva con su familia. Son dos años de relación y la dejó con dos chiquitos solos”.

La palabra del fotógrafo sobre el diálogo que mantuvo con la ex de Rodrigo De Paul

Para cerrar, señaló: “En principio, la verdad que ella lo está pasando bastante mal, lo que en redes no muestra. No me sorprendió su mensaje… Son doce años de relación y al final no podés dejar de creer todo. Sé que son jóvenes los dos, pero sus problemas que tienen en su casa no los puedo evitar”.