Revelaron la causa de muerte del youtuber estadounidense Adam the Woo

El mundo de internet se mantuvo en vilo durante semanas a la espera de una respuesta tras la repentina muerte de David Adam Williams, conocido como Adam the Woo, un popular youtuber estadounidense. Finalmente, su familia rompió el silencio y reveló la causa: una enfermedad cardiovascular que derivó en un ataque cardíaco mientras dormía. Su inesperada partida generó una profunda conmoción entre sus millones de seguidores, que sintonizaban sus populares vlogs.

En un comunicado publicado a través de Facebook, su padre, Jim Williams, reveló que su hijo murió en su hogar, producto de problemas de salud de los que no sabía. “La respuesta corta es causas naturales”, escribió el padre del youtuber y agregó que agradecía que su hijo hubiera fallecido en casa y no en un país extranjero, ya que hacía viajes asiduamente para su contenido.

Adam se transformó en un referente de los vlogs en YouTube (Foto: @adamthewooatw)

Según contó el portal TMZ, el cuerpo sin vida de Adam fue descubierto el 22 de diciembre por un amigo, que ante la falta de contacto en los últimos días decidió ir hacia su casa para chequear qué sucedía. El hombre pidió prestada una escalera y, al mirar por una ventana del tercer piso de la vivienda, vio a Williams inmóvil sobre la cama. Inmediatamente alertó a las autoridades, y la policía y los bomberos acudieron al domicilio, donde confirmaron el deceso del youtuber.

La investigación forense halló que el motivo principal de la muerte de Adam fue la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que se caracteriza por la acumulación de placas en las arterias, lo que estrecha el flujo sanguíneo y eleva la presión arterial. Estas afecciones incrementan significativamente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. En el caso de Williams, esta combinación de factores fue fatal y culminó en un paro cardíaco mientras descansaba en su casa, según lo expresado por su familia.

Sus videos tenían miles de reproducciones

Adam the Woo dejó su huella en el universo digital y se transformó en un referente dentro de su campo. Desde que abrió su canal principal de YouTube en 2009 y un canal secundario, llamado The Daily Woo, en 2012, se dedicó a compartir vlogs diarios. En ellos, documentaba sus viajes y experiencias a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos, con los cuales creó una comunidad de 1.2 millones de seguidores entre ambos canales.

Su estilo personal, marcado por la curiosidad y la espontaneidad, lo convirtió en una figura influyente para quienes buscaban explorar lugares poco convencionales o historias detrás de lugares emblemáticos. Con su gran sonrisa y su barba característica, el youtuber se ganó los corazones de personas de todo el mundo.

El estadounidense inspiró a otros creadores de contenido del mundo (Foto: @adamthewooatw)

En su último video, publicado el 21 de diciembre, un día antes de su muerte, mostró las decoraciones navideñas de la ciudad de Celebration, en Florida. Ese clip llegó a casi 650 mil reproducciones en YouTube y demostró una vez más por qué Adam era reconocido por el público.

Adam The Woo dejó un legado singular dentro del mundo de YouTube y el vlogging de viajes al transformar la curiosidad personal en una forma auténtica de narrar lugares, historias y recuerdos colectivos. Con un estilo cercano y espontáneo, convirtió lugares cotidianos en sitios cargados de cultura y exploración. El estadounidense inspiró a una generación de creadores de contenido a viajar sin grandes producciones, y puso el foco en la experiencia y la conexión genuina con los espacios y las personas.