Revelaron la razón por la que Maradona no querría ver a sus hijas antes de morir

En el marco de la investigación judicial por la causa de la muerte de Diego Maradona, se filtraron versiones muy diversas desde el círculo íntimo del astrp acerca de cómo era la relación con sus hijas y con las personas allegadas. Durante un debate en Los ángeles de la mañana, por El trece, el abogado Alejandro Cipolla y la panelista Maite Penoñori, dieron nuevos datos acerca de los últimos días del exfutbolista.

Como invitado al piso estuvo el doctor Cipolla, quien se refirió a su relación con el neurocirujano Leopoldo Luque y afirmó que el motivo de la internación domiciliaria de Maradona tras la operación por el hematoma subdural, se debió a sus adicciones. “Diego estaba internado en su domicilio por recuperación de sus adicciones, no tenía por qué tener un desfibrilador. No es tan fácil internar a una persona, hay todo un proceso legal”, aseguró.

Revelaron la razón por la cual Maradona no quería ver a sus hijas - Fuente: eltrece

A su vez, manifestó que se mantiene en diálogo permanente con Luque y sobre su situación actual apuntó: “Él no hizo nada par arrepentirse, cree que hay una persecución de todos y yo opino lo mismo. Una persona que se muere del corazón y fue chequeado por varios cardiólogos que no están imputados, ¿cómo se le puede echar la culpa solamente a Luque?”

En medio de la discusión que se desprendió acerca de la causa que investiga la justicia por responsabilidades compartidas en la muerte del Diez, dieron un dato revelador. La panelista Maite Penoñori, aportó una información que surgió del expediente que tiene la Justicia. “A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’”, sentenció.

Así mismo, la periodista concluyó: “De las declaraciones surge que estaba internado por las adicciones. En eso tiene razón Cipolla y está claro que vos no podés internar compulsivamente a una persona sino que tenés que judicializarlo. De todas formas la justicia tiene que actuar para esclarecer más la situación”.

