Revés judicial para los Fort: la solicitud del juez que acerca a Paloma a su conocer identidad

Paloma Fort persiste en la búsqueda de su identidad y la solicitud de un juez la acerca más a la verdad. Santiago Yofre, abogado de la mujer, confirmó que la Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Carlos Fort para comprobar si es el verdadero padre o no.

Cabe recordar que Paloma Fort es hija de Encarnación Ruiz Ruiz, conocida popularmente como Aschira, quien antes de morir le confesó que su padre no era Felipe Fort, sino su hijo, Carlos Fort, padre de Jorge, Eduardo y Ricardo.

Giro en la causa por la identidad de Paloma Fort

Tras mucho tiempo luchando por saber la verdad, la reciente solicitud de un juez le renovó las esperanzas a la mujer que actualmente vive en España y que, de confirmarse este parentesco, alteraría el millonario reparto familiar de la empresa de chocolate.

El abogado Santiago Yofre dialogó con Hoy nos Toca (Canal de la Ciudad) y confirmó que la Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Carlos Fort para extraer una muestra de ADN y comprobar si es el verdadero padre o no.

“Se solicita la exhumación de quien en vida fuera Carlos Augusto Fort a los fines de extraer material genético a partir de los restos cadavéricos para establecer el vínculo biológico de parentesco respecto de Paloma Fort”, dice el pedido del juez.

La periodista Nieves Otero señaló que la familia Fort será notificada de esta solicitud y tendrán 15 días para responder ante la Justicia.

Por su parte, Paloma Fort ya se hizo los estudios correspondientes y aguarda el avance de la Justicia argentina desde España, país en el que reside. Sin embargo, estaría dispuesta a viajar al país para seguir de cerca el proceso judicial que, luego de bastante tiempo, determinará su identidad.

Recién ahí, la mujer podrá saber si su padre es Felipe, tal como figura en su documento, o Carlos. Y si se da esta segunda opción, se transformaría en hermana de Jorge, Eduardo y Ricardo, por lo que le pertenecería una porción de la FelFort como cada una de las partes. Paloma relató que solo recibió un departamento como heredera de Felipe.

“Todo llega. Si necesitan que vuelva al país, lo haré. Uno por más que cambie de país, pareja, estilo de vida, sigue pensando y está todo en la cabeza y el corazón de una persona. Es simplemente una respuesta, eso es lo que estoy buscando”, señaló la mujer en abril de este año en diálogo con Desayuno americano (América).

La palabra de Paloma Fort en abril de este año

En la misma entrevista, Paloma explicó que se trataba de un secreto familiar y que Ricardo conocía la historia, pero que no podía meterse. “Él me dijo que sabía que yo era hija de Carlos, pero era un tema que no podía tocar ni interceder porque significa un problema para él”, indicó.

Por último, la mujer aclaró que el tema de la herencia era una cuestión secundaria y que tenía derecho a saber la verdad. “Quiero seguir con mi vida. Tengo un capítulo que no conozco y cualquier ser humano tiene derecho a saber su identidad”, concluyó la mujer que se encuentra cada vez más cerca de saber quién es su padre.

