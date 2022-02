Paloma Fort lanzó un lapidario mensaje contra su familia, luego de la muerte de Gustavo Martínez: “Siento asco”

Paloma Fort, la hija de la astróloga Aschira y Felipe Fort, el padre de Ricardo Fort, utilizó Twitter para expresar su tristeza e indignación luego de la muerte de Gustavo Martínez. También se refirió a las internas familiares que los medios dieron a conocer en estos últimos días.

“Que descanses en paz, Gustavo”, escribió Paloma junto a un emoji de carita llorando. Además, agregó: “Impresionada… de no creer. Siempre sale algo más en mi familia, tantas tragedias, tanta frialdad”.

Paloma Fort

Más tarde, sin filtro, también publicó: “Siento asco y vergüenza por el comportamiento de mi familia para con la familia directa de Gustavo. Pura frialdad, irrespetuosos, desagradecidos. Es lo mínimo que se me ocurre #porGustavorespeto”.

Los tuits de Paloma llegaron después de los polémicos mensajes de Felipe, uno de los hijos de Ricardo: “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”.

“Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ‘cuidarnos’, faltando diez días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, agregó el adolescente.

Para cerrar sus explosivos mensajes, escribió: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años”.

Martita, la otra hija de Ricardo Fort, se sumó al dolor de su hermano y manifestó su enojo luego de la muerte de Gustavo Martínez en la madrugada del miércoles 16 de febrero: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Me pareció muy egoísta lo que hizo”, sentenció en su mensaje.

Las palabras de Virginia Gallardo

Virginia Gallardo dio su punto de vista del caso y habló, por primera vez, de los hilos que se mueven en el interior de la familia Fort en Intrusos (América).

Gallardo quiso defender la memoria de su amigo luego de los duros posteos de Felipe Fort: “Él dio su vida, literal, por esos chicos. Yo entiendo el momento que deben estar pasando los chicos, entendemos que es todo muy reciente, el dolor, lo traumático, su historia, en fin. Pero realmente creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar”.

“Yo conocía otra parte de la historia, y leyendo las historias de Felipe creo que ellos claramente, y es lógico, están poniendo el foco en ellos, sin entender que existe otra persona y otra realidad”, agregó luego poniendo el acento en la enfermedad que padecía Gustavo Martínez y en la profunda depresión que lo atravesó durante el último año. “Cuando Felipe dice ´no saben´ yo sí sé”, agregó y contó que el círculo de la familia es muy chico y destacó la figura de Marisa López: “Ella sigue y va a estar al pie del cañón”.

Más adelante, Gallardo volvió a hacer referencia a quién fue Gustavo Martínez. “Esto tiene que servir para más allá de su final, más allá de lo que puedan llegar a decir, horas de programas, para quienes estuvimos ahí. Gustavo era incondicional para Ricardo, incondicional para sus hijos. Era la persona que te recibía cuando llegabas y te hacía como un scanner para saber si debías o no quedarte cerca de sus hijos”, recordó.

De inmediato, la panelista se metió de lleno a describir el mundo Fort. “Después, todo lo que es una familia que maneja mucho dinero, donde vivís en una exposición tan grande que también estás todo el tiempo bajo el ojo de un país en este caso. Yo creo que era un tipo súper honesto, que jamás le sacó un peso, que él necesitaba demostrar que vivía por y para esos chicos porque los quería, que vivía por y para Ricardo porque lo quería y que él ganaba su plata. Estoy convencida, tenía esa necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Lo viví en carne propia, pero hoy yo no soy el centro. Lo conozco”, repasó.

Ante el silencio del panel, Virginia continuó con su monólogo sobre los Fort: “Creo que esto deja en evidencia la manera de pensar que ellos tienen, el hecho de en vez de decir ´te estoy pagando por tu trabajo´, (dicen) ‘sos un vividor que querés prensa, sos un vividor que querés un viaje, sos un vividor que querés una ropa. Agradecé que sos parte de’. Yo creo que si no tenés motivos más que significativos, él los tenía y eran esos nenes, para quedarte, como fue mi caso, necesitás irte de esa situación. No es sano. No es sano ver el manejo del dinero, no es sano ver cómo la gente se te acerca por interés, no es sano ver como además, pese a todo, tenés que ser juzgada por toda la sociedad”.