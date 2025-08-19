La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje: “Falta menos para conocerla”

A cinco días de su estreno, En el barro, el spin-off femenino de El Marginal, encabeza el ranking de Netflix de las series más vistas en la Argentina. La producción creada por Sebastián Ortega y protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Ana Rujas, Lorena Vega, Carolina Ramírez y gran elenco, causó furor entre la audiencia. Sin embargo, hubo algo que llamó sorpresivamente la atención: la ausencia de María Eugenia ‘la China’ Suárez. Si bien la actriz anunció que iba a ser parte del reparto, ahora se supo que aparecerá recién en la segunda parte. Feliz con el éxito que está teniendo la serie, decidió compartir él detrás de escena de Nicole, su personaje y contó detalles de lo que se verá próximamente en la pantalla.

Mientras disfruta con Mauro Icardi de su nuevo hogar en Estambul, la China Suárez decidió compartir con sus casi ocho millones de seguidores de Instagram un adelanto de su personaje en la exitosa serie producida por Netflix y Underground. Una cuenta de fans compartió imágenes del detrás de escena del rodaje y ella no tardó en replicarlo. En las mismas se la pudo ver junto al resto del elenco femenino durante las grabaciones que tuvieron lugar dentro de la cárcel. “Falta menos para conocer a Nicole”, comentó emocionada.

La China Suárez mostró un adelanto de su participación en la serie En el barro; según dio a entender, aparecerá en la segunda temporada (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Asimismo, también se anticipó cómo será su personaje que estará en el penal “La Quebrada”. “Nicole, prostituta vip de clientes millonarios”, se advirtió en una imagen en la que se la pudo ver sentada en un auto rodeado por cámaras. Anteriormente, la actriz compartió en sus redes sociales un poco del rodaje y dio cuenta de que tuvo que hacerse un radical cambio de look para interpretar al personaje: se oscureció el cabello, se rapó las cejas y usó una vestimenta deportiva. Se trató de una estética muy diferente a la de sus anteriores papeles, algo que ella misma reconoció: “Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo. [...] Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”.

El personaje de la China Suárez en la serie se llama Nicole (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Si bien Suárez aseguró que “falta menos” para verla en la pantalla chica, aún se desconoce la fecha exacta del estreno de la segunda temporada de En el Barro, la cual, según se pudo advertir, ya fue filmada. Por lo pronto, la primera temporada, que consta de ocho episodios de entre 45 y 60 minutos de duración, se encuentra disponible en Netflix.