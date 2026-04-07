Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano por la tremenda caída que sufrió

Se confirmó este martes que Andrea del Boca no seguirá en Gran Hermano tras la fuerte caída que sufrió el lunes por la noche. En la cuenta oficial del programa, dieron a cononocer el parte médico y las razones por las que la actriz deberá ser reemplazada y no podrá continuar.

Andrea del Boca no seguirá en Gran Hermano tras su caída (Captura: X @GranHermanoAr)

El encargado de confirmar la noticia fue Santiago del Moro a través de su cuenta de Instagram, mensaje que luego fue replicado por la cuenta oficial de Gran Hermano 2026. “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”, señaló el conductor.

Santiago del Moro confirmó la noticia (Captura: X @GranHermanoAr)

Y agregó: “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

Cómo fue la caída que dejó a Andrea del Boca fuera de Gran Hermano

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano 2026 y fue sacada en ambulancia tras el golpe

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse y el conductor confirmó que Andrea del Boca fue asistida de inmediato por el equipo médico. Según se pudo ver, la actriz quedó muy dolorida tras la caída y no logró levantarse por sus propios medios, por lo que debió ser retirada en camilla de la casa para realizarle estudios luego del fuerte golpe.

El momento de la fuerte caída de Andrea del Boca que la obligó a abandonar la casa de Gran Hermano Captura de TV

Durante la gala de eliminación del lunes 6 por la noche de Gran Hermano 2026, Del Moro brindó más detalles sobre lo ocurrido. Explicó que el accidente se produjo en la cocina, ante la mirada de varios participantes que quedaron impactados. “Ella cae de boca y lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, señaló.

Andrea del Boca no regresará a la casa de Gran Hermano (Captura: X @GranHermanoAr)

Además, el conductor confirmó que la actriz recibió atención médica de inmediato y detalló los estudios que le realizaron para descartar lesiones de gravedad. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax”, explicó al aire, y sumó: “Está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico”.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde el episodio se volvió tendencia en pocos minutos. Además, comenzaron a surgir especulaciones sobre cómo continuará la competencia sin Andrea del Boca, una de las participantes más destacadas, y si la producción definirá algún reemplazo o modificación en el desarrollo del juego tras su salida obligada de Gran Hermano 2026.