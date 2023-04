El filoso posteo de Shakira tras los dichos de Piqué sobre Latinoamérica

escuchar

Shakira publicó días atrás un potente descargo tras los dichos de Gerard Piqué acerca de sus orígenes. Este domingo 2 de abril, en el marco de su despedida de Barcelona, la cantante se enfrentó una vez más a su expareja y dejó en claro que está dispuesta a no quedarse en silencio tras las chicanas.

En una entrevista que ofreció Piqué para el medio español Marca, habló sin tapujos sobre los fans de Shakira y la posición que adoptaron luego de darse a conocer su nueva relación con Clara Chía Martí. A pesar de los comentarios negativos, frente a cámara apuntó al público latinoamericano y los definió como “robots”.

Piqué habla sobre las críticas que ha recibido de fans de Shakira

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, comentó Piqué.

La respuesta de Shakira contra los dichos de Gerard Piqué sobre sus orígenes latinos (Fuente: Twitter)

A poco de convertirse en viral el fragmento audiovisual en el que el catalán habló sobre la cantante y la característica de sus seguidores, la propia Shakira reaccionó de manera inmediata. A través de su cuenta de Twitter escribió: “Orgullosa de ser latinoamericana”. Acto seguido compartió los emojis de las 33 banderas de los países que componen a la región.

Tras su contundente respuesta, los usuarios no tardaron en responder a la oriunda de Barranquilla. “Y nosotros tenemos orgullo de tenerte como representante”; “El posteo que me hizo la noche. Gracias Shaki”; “Orgullosos de ser latinos”; “¡Así se habla! “; “Eres enorme” y “Estamos con vos”, fueron algunos de los mensajes en apoyo a la cantante.

Shakira se aleja de Barcelona y parte hacia Miami

La cantante puso fecha de retorno al continente americano. Luego de tantas idas y venidas, y tras el accidente que sufrió su padre el año pasado, Shakira definió su futuro muy lejos de Europa. Como lo anticipó a pocos semanas de su separación, junto a sus hijos Milan y Sasha emprenderán su viaje rumbo a Miami, Estados Unidos. Luego de establecer un acuerdo por la tenencia compartida de los niños, escribió en sus redes sociales una emotiva despedida.

Shakira utilizó Instagram para dedicarle un saludo especial a la capital de Catalunya y a todos sus habitantes. Con un texto reflexivo dio a entender que este no es un adiós sino un hasta luego. Junto a una imagen en la que se puede ver por completo la ciudad del sur de España, la cantante inició: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”.

Shakira se despidió de Barcelona y emprende rumbo hacia Miami (Fuente: Instagram/@shakira)

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre: ¡nos vemos en las curvas!”, concluyó el cierre de una etapa en el sitio donde eligió construir un futuro y una familia con Gerard Piqué, pero que terminó por derrumbarse hace un año.

LA NACION