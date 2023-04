Mario Pergolini apuntó contra Gran Hermano y fue contundente: “No se les cae una idea”

escuchar

Si bien Gran Hermano (Telefe) llegó a su fin el 27 de marzo y consagró a Marcos Ginnochio como ganador, a Ignacio “Nacho” Castañares como subcampeón y a Julieta Poggio en el tercer puesto, aún da que hablar. Fue sin dudas uno de los éxitos televisivos de los últimos meses y generó todo tipo de debates, tanto a favor como en contra. Esta vez fue Mario Pergolini quien salió nuevamente al cruce y lanzó sin filtro su opinión al respecto. Dijo que el formato “atrasa” y que a la edición que condujo Santiago Del Moro se le vieron demasiado “los hilos”.

Esta no fue la primera vez el periodista habló sobre el reality show, pero su anterior comentario tuvo que ver con Walter Santiago, “Alfa”. En una entrevista con Infobae, el exhermanito contó que su primer trabajo fue con Pergolini. Tras enterarse de eso, el conductor habló su programa, Maldición, va a ser un día hermoso (Vorterix), y confirmó que efectivamente es cierto que fue vendedor de tiempos compartidos, pero no tenía el recuerdo de haberlo conocido: “La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”.

Mario Pergolini le envió un contundente mensaje a Walter Santiago luego de que dijera que trabajaron juntos (Fuente: Captura de video Vorterix/Instagram @alfa_walter)

Sin embargo, el viernes Pergolini estuvo en el programa radial Por si las moscas (La once diez) donde no habló de Alfa, pero sí criticó al programa que tuvo como conductor a Santiago Del Moro durante cinco meses. “Gran Hermano atrasa porque es un formato viejo. ¿En serio 30 años viendo el mismo formato? No se les cae una idea”, expresó sin tapujos.

En esta misma línea, amplió sus dichos: “Son formatos que se pueden aprovechar de distintas maneras y son negocios que se pueden utilizar más globales: bajan los costos, y a lo mejor podés dar un producto que parece con un poco más de inversión”.

Mario Pergolini opinó sobre Gran Hermano y sostuvo que se le vieron "demasiado los hilo" (Foto: Archivo)

Asimismo, le tiró un palito a la producción del programa.“Es raro que funcione porque ya se le ven demasiado los hilos”, opinó. “¿Por qué funcionan? A lo mejor por eso, porque es gracioso. Para una audiencia más chica es gracioso encariñarse con algunas personas; las más grandes dicen ‘estos son unos vagos’ y les gusta discutir sobre eso. Y funciona porque lo llevan a distintas plataformas”, sumó.

Marcos Ginocchio fue el ganador de la última edición de Gran Hermano (Foto: PRENSA TELEFE)

“Estamos intentando llamar como podemos la atención de las audiencias y todo lo que genere conversación, funciona muy bien”, expuso el exconductor de Caiga quien caiga (CQC), al tiempo que precisó: “Cuando se ven los hilos, comúnmente hay una generación a la que no le gusta eso; pero hay otras que sí, porque genera conversación, que a su vez genera chisma y eso funciona muy bien. Creo que esa es la gran mirada”.

En octubre de 2022, Pergolini habló con Luis Novaresio para LN+ e hizo alusión también a Gran Hermano, con una visión muy similar a la de ahora: “Atrasa en la televisión. Me llama la atención que siga existiendo, no es una crítica, sino una mirada”. Paralelamente, opinó sobre Santiago Del Moro: “Parece un conductor de los 90 o de los 2000. Yo lo vi y dije ‘cuánto estereotipo’. Pero bueno, hay un grupo de gente que está interesada en ver eso. Telefe sabe lo que hace”.

LA NACION