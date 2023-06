Ricardo Darín salió al cruce de los recortes en ATAV 2 por el bajo rating: “Es una perversa maniobra”

escuchar

En los últimos años, la ficción nacional atraviesa una crisis que cada vez se agrava más. La pandemia hizo estragos en este aspecto, los realitys y las producciones extranjeras se instalaron en la pantalla chica. Hoy la única ficción nacional en el aire es la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), pero como los números no ayudan se hicieron algunos recortes de escenas que generaron cierto malestar en la industria. Precisamente quien habló de este asunto fue Ricardo Darín, honesto y sin tapujos, lo definió como una “nueva perversa maniobra” de los programadores.

El martes por la noche se realizó la avant premiere de Blondi, la primera película dirigida por Dolores Fonzi que además la tiene como protagonista. Al evento asistieron varias celebridades como Carla Peterson, Nancy Duplaá, Leandro Sbaraglia, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Esteban Lamothe, entre otros. Además, hubo un reencuentro de parte del elenco de5 Argentina, 1985, ya que asistieron Santiago Mitre - pareja de Fonzi - Peter Lanzani, Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín felicitó a Dolores Fonzi por Blondi, su primera película como directora Gerardo Viercovich

En el marco de una entrevista para Intrusos (América) se dio un emotivo momento entre Fonzi y Darín: las cámaras retrataron un genuino y sincero abrazo entre ambos e incluso él la eligió por su debut: “Es mi directora favorita”. Ella, en tanto, aseguró: “Ya le vamos a escribir un personaje para una película muy importante”. Cabe recordar que en 2017 protagonizaron La cordillera, bajo la dirección de Santiago Mitre.

“Para esta no me convocó. Había un personaje de una mujer madura que lo podría haber hecho yo”, le reprochó divertido el protagonista de La odisea de los giles. “Blondi podías haberlo hecho vos. Vamos a hacer algo por el amigo”, aseguró la actriz ante las cámaras.

Ricardo Darín se refirió a la ficción nacional y fue contundente

Para despejar dudas, Darín aseguró que el intercambio no era en serio, sino que en este momento quiere descansar. “¿De todo?, ¿Irte a una isla?”, lo interrogó el cronista. “Para descansar no hay que irse a una isla, en cualquier lado, relajado”, aseguró el actor. En este sentido, dijo que está con mucho trabajo y que, si bien sostuvo que no llega “al punto del estrés”, aseguró que se encuentra muy demandado.

Ante esto, el cronista de América le preguntó si veía ATAV, que es actualmente la única ficción nacional al aire. “Sobrevolé un capítulo, pero no puedo porque estoy trabajando. A la noche normalmente es ducha, comer algo y a la cama porque arranco muy temprano, a las 6 de la mañana todos los días”. Tras escucharlo, aprovechó para consultarle: “¿Alguna vez te pasó de participar de una serie que se acortaran los capítulos para adelantar el final?”. Cabe destacar que desde su estreno, la novela no cumplió con las expectativas y sufrió cambios de horario en la grilla de programación.

El actor pensó unos segundos antes de dar una respuesta. Si bien indicó que ese no fue su caso, precisó: “He estado en alguna serie, en alguna novela donde directamente nos pegaban una patada en el c**o y se terminaba rápido. Pero eso de ir acortando es una nueva perversa maniobra inventada nuevamente que yo desconocía”.

La segunda temporada de ATAV tiene como protagonista a Justina Bustos, Juan Gil Navarro y Federico D'Elía Polka

“Adrián Suar lo empezó a hacer y después se retractó”, le explicó el cronista, sin embargo, Darín, que si bien cuestionó abiertamente el hecho de recortar escenas ya grabadas, defendió al productor. “Adrián es uno de los pocos tipos en este país que le ponen toda la garra a la ficción, a la producción nacional y merece todo mi respeto”, concluyó.

LA NACION