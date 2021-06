Ricky Maravilla: “Si hubiera nacido en EE.UU. me hubiesen dado un Oscar”

Durante la emisión del lunes de La Academia, la influencer Juli Puente decidió ponerse en la piel de Ricky Maravilla. Luego de terminar su número, el jurado del certamen de Showmatch (eltrece) criticó con dureza su elección porque no la exigía vocalmente y, por consiguiente, no le permitía mostrar sus virtudes.

A partir de eso, en una entrevista posterior, el autor de Qué tendrá el petiso se mostró indignado por las críticas a la participante y dijo que él en Argentina no está valorado como merece y que en Estados Unidos le hubieran dado un Oscar.

“Me pareció horrible. Hay que pensar un poco más la elección”, le exigió Ángel de Brito. “Vocalmente no pasó nada, para el cumple de dos años de Momo podría funcionar. No me pareció gracioso, no me gustó nada”, le respondió Jimena Barón. Mientras que Hernán Piquín y Pampita, si bien valoraron su apuesta, tampoco se mostraron contentos.

Al día siguiente, el cantante fue entrevistado en Los ángeles de la mañana (eltrece) y se mostró ofuscado. “Estoy enojado con el jurado. Son malos. Cuando los participantes hacen una imitación tienen que pensar que hay mucha gente que admira a ese personaje y tienen que ser menos crueles”, opinó tras ser consultado respecto de la devolución de jurado.

Y continuó: “Logró mi pasito, lo vi muy bien, pero lo que sí: el jurado fue muy pero muy estricto. Recibí muchísimos llamados de gente diciendo que no le había gustado cómo trataron a esa chica. No la incentivaron para que mejore. Utilizar palabras como ‘horrible’ está de más. Se tiran a todos en contra”.

Durante la nota, de Brito le recordó que fue convocado para el Cantando 2020. Y el músico le explicó que no aceptó porque lo consultó tanto con el público como con muchos allegados antes de decidirlo y todos le recomendaron no participar porque lo iban a “denigrar y a vapulear”.

En ese sentido, el cantante consideró que en Argentina no lo valoran como él lo merece. De hecho, contó que recibió un premio en Estados Unidos porque pasó el billón de reproducciones audiovisuales con los dibujitos animados de sus canciones en versión infantil.

Y en el mismo sentido concluyó: “En Estados Unidos me dijeron que de haber estado en ese país me hubiesen dado un Oscar, un premio importantísimo, pero en la Argentina a veces no cuidan a los artistas nacionales”.

LA NACION