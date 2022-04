Rihanna habló del embarazo y reveló cuál es el mayor temor que afronta

Rihanna habló en extenso con la revista Vogue sobre su embarazo, el cual anunció a fines de enero junto a su novio A$AP Rocky y que ya se encuentra en la recta final. La artista contó que si bien no se trató de algo planificado, tampoco le preocupaba que eso ocurriera.

“¿Planificación? Yo no diría planear. Pero, ciertamente, no planeando en contra de eso. No sé cuándo ovulo ni nada de esa mierda. Simplemente nos divertimos. Y luego estaba allí en la prueba de embarazo”, señaló en declaraciones a la publicación.

Ahora, mientras cursa el tercer trimestre de embarazo, la estrella musical y empresaria de moda no oculta la maternidad bajo ropa holgada, sino que concurrió a las semanas de la moda de Milán y París con toda una variedad de prendas de vestir para presumir la panza.

Rihanna y A$AP Rocky confirmaron que esperan a su primer hijo a fines de enero DIGGZY/SHUTTERSTOCK

“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no voy a sentirme avergonzada por eso. En este momento deberíamos celebrar, ¿por qué deberías esconder tu embarazo?”, manifestó orgullosa.

La entrevista y portada de la revista incluye fotografías de Rihanna, de 34 años, un traje de cuerpo completo de encaje rojo junto con guantes y tacones, en uno de los múltiples estilos desafiantes de diseñador que usó para realzar su embarazo.

Más allá de la felicidad que siente en este momento, en el reportaje la cantante se sinceró sobre su temor ante la posibilidad de sufrir depresión posparto.

“¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan”, precisó. En esa misma línea dijo que desearía que todos sus seres queridos más cercanos pudieran estar en la sala de maternidad, pero eso parece poco probable bajo las actuales normas por la pandemia de Covid-19. La artista no reveló donde planea tener el parto o cuándo está previsto el nacimiento.

Rihanna posó para Vogue

Rihanna espera su primer hijo

A finales de enero, la cantante anunció el embarazo a través de sus redes sociales. Las imágenes que publicó, rápidamente fueron tendencia en todo el mundo y sus fanáticos se conmovieron con la noticia.

Durante un viaje con su pareja A$AP Rocky a Nueva York, se mostraron súper enamorados y allí ya se le notaba el crecimiento del vientre. A pesar del frío en la ciudad norteamericana, se la vio con un fino abrigo de Chanel rosa que dejaba al descubierto la panza.

La pareja se mostró con mucha ternura en las calles de Nueva York DIGGZY/SHUTTERSTOCK - SHUTTERSTOCK

Si bien se conocen desde hace algunos años, recién a finales de 2020 se mostraron juntos por primera vez. Meses después, más precisamente en mayo de 2021 él confirmó el romance. Casi un año después de que blanquearon la relación, sorprendieron a sus fanáticos con la noticia del embarazo.

Tiempo atrás en una entrevista con British Vogue, Rihanna hizo referencia a una posible maternidad al sostener: “Dentro de 10 años, tendré hijos, tres o cuatro”. En ese sentido, también remarcó: “Te menosprecian como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo”.