Robo y polémica: el deseado objeto de la mesaza al que los famosos no se pueden resistir

El domingo se destapó la olla de un viejo rumor: Juana Viale retó a un invitado que quiso llevarse un “objeto preciado” de la vajilla que adorna la mesa de Mirtha Legrand y reconoció que hubo intentos anteriores por parte de otros famosos. Sergio Gonal dio un paso más y reveló que la legendaria conductora le dijo algunos nombres de aquellos que se tentaron y “se llevaron un suvenir”. En los últimos años, algunos hicieron un mea culpa con confesión incluida.

El fin de semana hubo un momento que llamó la atención en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), relacionado al un objeto de la mesa más famosa del país. Justo después de que Nino Dolce hiciera un chiste frente a la cámara y blanqueara su intención de llevarse algo a su casa, Viale intervino: “No se pueden chorear los saleros de la señora Mirtha Legrand, ya se los han robado varias veces”.

“Es tentador, es chiquitito y lindo”, se defendió el mediático. En defensa de su colega, Gonal recordó una anécdota sobre el mismo tema: “Una de las primeras veces que vine al programa vi el salerito y me lo quise llevar y Mirtha no me dejó; me dijo: ‘Me lo han llegado a robar´, le pregunté quién y me dijo, pero obviamente no lo voy a decir”.

Juana Viale descubrió a un invitado robándose la vajilla y lo paró en seco: “No se puede”

Indignada, la actriz le hizo un reclamo en tono de humor a su abuela: “No es porque sea la nieta pero me merezco uno”. Luego le insistió al cómico para que diera a conocer quiénes habían caído en la tentación. Gonal se mantuvo firme y aclaró: “No lo voy a hacer porque soy un caballero”, concluyó el actor.

“Son un objeto de deseo”, confesó Dolce. “Hay que aclararle a la gente que nos está viendo que tienen la letra M y la L, son una belleza”, acotó Daniela “La Chepi”. Este diálogo reflotó algunas declaraciones de invitados a la “mesaza” que han confesado haberse llevado el mismo objeto.

Los famosos que se llevaron el salero de la mesa de Mirtha Legrand

En 2017, la actriz Carla Quevedo publicó una foto del salero en sus historias de Instagram y asumió: “Me traje el salero y el pimentero, aunque la mona se vista de seda…”. Esta fue la única vez que alguien fotografió “las pruebas del delito” y las compartió en sus redes, pero hubo otros casos diferentes.

Carla Quevedo fue una de las que confesó en sus propias historias de Instagram que se había llevado los saleros de la mesa de Mirtha Legrand Instagram Stories @lodemarta

El mismo año Yanina Latorre también reconoció que le pareció tan hermoso el salero miniatura que no pudo contener el impulso: “Bueno, yo me llevé el salero de la mesa de Mirtha”. En 2018 el humorista Luis Landriscina fue otro de los que bromeó con llevarse el icónico objeto a su casa, y la Chiqui redobló la apuesta con ironía: “¡Al final del programa le dan un salero a cada invitado por favor!”.

Un año más tarde Javier Calamaro invitó a todos brindar y amenazó: “Bébanme, si no me fuman bébanme por lo menos, al que no me brinda le choreo el salero”. Entre risas, Legrand recurrió a la misma técnica que antes: “Bueno, al final les doy una cajita con los saleros”.

Sin duda los pequeños recipientes de cerámica blancos con detalles dorados forman parte de la historia del ciclo, y siguen causando sensación por más de que pasen los años. La nieta de la conductora sigue al frente del programa en reemplazo de su abuela, y respeta la tradición de proteger la preciada vajilla de la icónica mesa.

LA NACION