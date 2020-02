En una entrevista televisiva, Rodolfo Ranni repasó hitos de su carrera, habló sobre las fotos viralizadas de Luciano Castro y de las fantasías que el público tiene sobre él

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2020 • 13:56

"Duermo mucho, cero gimnasia, cero deportes, comida buena pero poca. La gente tiene la fantasía de que como mucho pero no es así. No soy pantagruélico. ¿Mi edad? Acabo de cumplir 76, pero tengo 82 años. No tengo bótox ni me hice nada", contó Rodolfo Ranni en Intrusos, por Amércia.

El actor, que está en Mar del Plata protagonizando El burlesque baile show en el Teatro Provincial, siguió refiriéndose a las fantasías populares que pesan sobre él: "Muchos creen que los actores ganamos mucho pero no es así".

Consultado por el recordado y cuestionado beso que le dio a Gerardo Romano en Zona de riesgo, a comienzos de los años 90, analizó: "Era la primera vez que se trataba seriamente una relación homosexual. Porque hasta ese momento se veía en La Tuerca. No sentimos nada en especial. 'Chupe chupe que es trabajo'. Salía del canal y los camioneros me decían: Tano vos no. Cuando nos encontramos con Gerardo nos reímos mucho recordando", rió Ranni quien aseguró que nunca fue mediático porque no tuvo mucha vida social para las cámaras debajo de los escenarios. "Yo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo. No me prendo en quilombos. En mi época tenía gallinas, mis chancos. No creo en los escándalos", explicó.

De muy buen humor, Ranni habló de Luciano Castro, de quien se hizo muy amigo desde que compartieron una temporada teatral con Camino negro. "Luciano es como un hijo. Nos llevamos muy bien. No le doy consejos porque no hago eso". Y opinó sobre lo que vivió Cadtro cuando se viralizaron sus fotos hot. "Luciano tiene algo para exhibir, yo no. Se hubieran reído mucho. No sé mandar mensajes ni sacar fotos. Ese es el peligro de la tecnología. Mi teléfono suena, yo digo hola y nada más".

Finalmente, opinó sobre su compañero de elenco, La Queen. "Walter es un pibe muy talentoso y está cada vez mejor como actor. Lo trato así porque cuando nos conocimos se presentó como Walter y dijo que era La Queen solamente cuando trabaja".