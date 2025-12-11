Rosalía confirmó dos nuevas fechas en Buenos Aires: cuándo y cómo sacar las entradas

Después de su reciente y comentada visita a Buenos Aires, Rosalía volvió a revolucionar a sus seguidores con un anuncio muy esperado: regresa a la Argentina. Tras agotar en tiempo récord las funciones previstas para el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, la artista española decidió sumar dos nuevas fechas, desatando un auténtico furor entre quienes se quedaron sin entradas en la primera tanda.

La artista confirmó el Lux Tour 2026 a través de sus redes sociales, revelando un recorrido internacional que la llevará por varios países de Europa y Estados Unidos, con paradas en Francia, Italia, España y Reino Unido. En cuanto a América Latina, la gira también incluirá presentaciones en México, Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico y, por supuesto, la Argentina, donde su regreso ya genera enorme expectativa.

Rosalía se presenta en Buenos Aires el 1,2,4 y 6 de agosto (Foto: X @dfallaccess)

En medio del entusiasmo por su vuelta al país y tras agotarse rápidamente las primeras dos funciones, Rosalía decidió ampliar su presencia en Buenos Aires con dos presentaciones adicionales. Así, confirmó un nuevo show para el 4 de agosto en el Movistar Arena y, además, anunció una última fecha para el 6 de agosto de 2026, completando un esperado cuádruple encuentro con su público argentino.

Cómo sacar las entradas de los shows de Rosalía en el Movistar Arena

La venta general de entradas para los shows de Rosalía en Buenos Aires comenzó este miércoles a través del sitio oficial del Movistar Arena, donde se pueden adquirir tickets con todos los medios de pago disponibles. Esto llega después de la preventa exclusiva que se realizó días atrás para clientes del Banco Santander y que se agotó rápidamente.

A continuación, el paso a paso para conseguir las entradas de Rosalía en el Movistar Arena:

Ingresar al sitio del Movistar Arena

Acceder a la página oficial e iniciar sesión con usuario y contraseña.

Buscar el evento

Ubicar el show de Rosalía dentro de la agenda de espectáculos disponibles.

Elegir la fecha

Seleccionar la función deseada y hacer clic en “Comprar entradas”.

Seleccionar entradas y ubicación

Elegir el sector y la cantidad de tickets (máximo seis por transacción) según las opciones del mapa de asientos.

Realizar el pago

Completar los datos personales y abonar con tarjeta de crédito o débito.

Rosalía sorprendió al anunciar su nueva gira mundial Instagram

Una vez confirmada la operación, llegará un correo del Movistar Arena con la compra finalizada y, luego, otro mensaje con las entradas en formato digital para descargar o imprimir.

Rosalía 2026: los valores de las entradas

A continuación, los valores de los tickets varían según la ubicación:

Platea Alta : desde $95.000

: desde $95.000 Campo parado : desde $160.000

: desde $160.000 Platea Baja: desde $205.000

De todos modos, es importante tener en cuenta que los valores pueden ser más caros de los que se anuncien, teniendo en cuenta que se hace un recargo del servicio de la ticketera.