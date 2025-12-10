María Becerra en River: cómo ver el show del 13 de diciembre en vivo por streaming

Este viernes 12 y el sábado 13 de diciembre María Becerra cantará en River para presentar su nuevo álbum: Quimera. Para sus fanáticos que no pueden asistir al recital, lo pueden ver en vivo desde sus casas por streaming.

No es la primera vez que La Nena de Argentina se sube a este escenario. El año pasado hizo tres fechas en El Monumental y se convirtió en la primera mujer argentina en presentarse allí en la historia.

Quimera, el nuevo álbum de Maria Becerra que presentará en El Monumental

En esta ocasión, promete una experiencia inmersiva con un escenario 360°, al que se hace por primera vez en River. También será el evento más grande que se haya realizado en el recinto, con capacidad para 85.000 personas.

Además de cantar algunos de sus mayores éxitos, presentará por primera vez en vivo su tercer trabajo de estudio, que tiene unas 17 canciones que se reparten en cuatro alter egos de la cantante oriunda de Quilmes: Shanina, JOJO, Maite y Gladys. La misma Becerra reveló que estos personajes la ayudaron a “sanar en el camino”, y definió este nuevo álbum como “un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí”.

Cabe recordar que entre 2024 y este año María Becerra sufrió dos embarazos ectópicos, por los cuales su vida estuvo en peligro y fue internada de urgencia. En una entrevista con Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón, contó que tuvo “varios ataques de ansiedad que son secuelas que me quedaron después de todo lo que me pasó”. Por ese motivo, fue que estuvo alejada por un tiempo del medio y las redes sociales para dedicarse a su recuperación física y mental.

"Ramen para dos" de María Becerra y Paulo Londra

Estos eventos marcan el tono de Quimera, que es introspectivo, pero fiel al sonido urbano que la caracteriza a Becerra. Algunas de las canciones más destacadas son “Ramen para dos” con Paulo Londra, “Hasta que me enamoro” junto a Tini y “Vuelves triste” en colaboración con Karina. En tanto, también se destaca “7 vidas”, que es el tema elegido para la cortina musical oficial del spin off de El Marginal, En el Barro, en el cual la cantante hizo su debut actoral. Con ella, ganó el Martín Fierro a la Mejor Música original de cine y/o serie.

María Becerra en River: cómo ver el show del 13 de diciembre en vivo por streming

Flow será el encargado de emitir el show de María Becerra en River del sábado 13 de diciembre. Por lo tanto, quienes quieran ver el recital por este medio, deben tener contratado sus servicios.

Este sábado 13 de diciembre Flow transmite en vivo el show de María Becerra en River Instagram

Este se puede acceder tanto por streaming como por TV. Por un lado, estará disponible en la aplicación de Flow para cualquier dispositivo, mientras que también se podrá ver a través de uno de sus decodificadores. Solo hace falta dirigirse al canal 605, donde se transmitirá el show a partir de las 21.

Quienes que no lleguen a verlo en vivo, el recital completo estará a disposición de los usuarios de Flow para ver cuando deseen, tal como ocurre con todos los recitales que transmite la empresa.