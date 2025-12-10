Rosalía en el Movistar Arena: cómo comprar las entradas para los shows y cuál es el precio de los tickets

Este miércoles 10 de diciembre se habilita la venta general de los shows que Rosalía dará en el Movistar Arena, cuyas fechas son el 1° y el 2 de agosto del año que viene. Estos serán en el marco de su gira mundial, en el cual presenta Lux, su cuarto álbum que tuvo buenas repercusiones por su sonido que recurre a elementos de la música clásica y en que la artista canta en 13 idiomas distintos. A continuación, todo lo que hay que saber sobre cómo sacar las entradas y cuánto cuestan.

La cantante española anunció el Lux Tour 2026 a través de sus redes sociales. La gira incluye destinos en distintos puntos del mundo como Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. En el caso de América Latina, hará paradas en México, Brasil, Colombia, Chile, Puerto Rico y la Argentina.

El posteo con el que Rosalía anunció su nueva gira mundial Instagram

Esta será la cuarta vez que la cantante se presentaría en suelo argentino. La primera fue durante su primera gira mundial en el Lollapalooza Argentina de 2019. Luego en 2023 se dio dos fechas en el Movistar Arena y se subió nuevamente al escenario del Lollapalooza con su Motomami World Tour.

Hay mucha expectativa del público argentino para ver su nueva presentación. Hace dos semanas, Rosalía pasó unos días por Buenos Aires y revolucionó a la Capital Federal. Además de dar algunas entrevistas en Luzu TV y en el programa de Mario Pergollini, se la pudo ver recorrer distintos puntos de la ciudad, como el Obelisco y la Bombonera. Se cree que vino al país a grabar parte del videoclip de la canción “Reliquias”, en que menciona señala que “el cielo nació en Buenos Aires”.

Tres lugares que eligió Rosalía en su paso por Buenos Aires

Cómo sacar las entradas de los shows de Rosalía en el Movistar Arena

Hoy arranca la venta general de las entradas de los shows de Rosalía en Buenos Aires a través del sitio oficial del Movistar Arena. Esta acepta todos los medios de pago y abre a partir de las 10. Ayer fue la preventa exclusiva para clientes del banco Santander.

A continuación, cómo sacar las entradas de Rosalía en el Movistar Arena, paso a paso:

1 Dirigirse al sitio del Movistar Arena

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña.

2 Seleccionar el evento

Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas, como es el show de Rosalía.

3 Elegir la fecha

Seleccionar la fecha del concierto y haz clic en “Comprar entradas” o el botón equivalente.

4 Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación

Elegir la ubicación o sector que prefieras dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indica la cantidad de entradas que se desea y continúa hacia el pago. Hay un límite de seis tickets por transacción.

5 Pagar

Completar los datos personales y el método de pago, que se suele aceptar tarjetas de crédito y débito.

Por último, confirma la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.

Los precios de las entradas de los shows de Rosalía en el Movistar Arena

Los precios de las entradas de los shows de Rosalía en el Movistar Arena DF Entertainment

Los valores de los tickets varían según la ubicación:

Platea Alta: desde $95.000

Campo parado: desde $160.000

Platea Baja: desde $205.000

De todos modos, hay que aclarar que pueden ser más caros de los que se anuncien porque se hace un recargo del servicio de la ticketera.